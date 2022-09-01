Алла Пугачева все-таки привела детей на линейку первого сентября

Певица Алла Пугачева тайно привезла детей в Россию. Незадолго до 1 сентября Примадонна вернулась в Россию после шести месяцев отсутствия. Как выясняется сегодня, на родину также прибыли дети Аллы Борисовны — Лиза и Гарри. Ребята пошли в этом году в третий класс. Наследники Пугачевой и Галкина проходят обучение в элитной гимназии, расположенной в деревне Липки Одинцовского района. До последнего не было известно, придут ли двойняшки на праздничную линейку. Как оказалось, ребята все-таки посетили мероприятие. Об этом в соцсети сообщила главная марафонщица страны Елена Блиновская, чьи наследники получают образование в том же самым учебном заведении. «Дети Галкина и Пугачевой на линейке, кстати. Даже вышли за грамотами. Родителей нет», — поделилась Блиновская в личном блоге.Позже стало ясно, что Лизу и Гарри все-таки сопровождала Примадонна, но артистка предпочла не заходить в школу, а спряталась от посторонних глаз. Что касается Максима Галкина, то пока 46-летний шоумен колесит по миру и дает концерты. Артист не может выступать в России, где он лишился крупных проектов, а оплачивать учебу детей надо. Так, год назад образование двоих детей в элитной гимназии обходилось Пугачевой и Галкину в три миллиона рублей. Теперь эта цифра выросла на 360 тысяч. Однако поклонники звездных супругов считают, что они могут позволить себе подобные траты, и все у них хорошо. «Алла Борисовна, рады видеть вас на родине!»; «Мы очень скучали! Привет Максиму!»; «Алла, надеюсь, вы больше не уедете!» — отмечают пользователи Сети.