Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву

Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Владимир Соловьев грубо высказывался в адрес певицы Аллы Пугачевой. Возвращение в Россию Аллы Пугачевой не всем пришлось по душе. Патриотам не нравится, что Примадонна уехала в самом начале специальной военной операции, а теперь неожиданно объявилась. Алла Борисовна появилась на публике 27 августа, когда приехала в бутик к дизайнеру Игорю Гуляеву. Примадонна сказала, что «уже давно тут», просто занималась делами. Ее возвращение вызвало бурю эмоций среди патриотов, которые открыто называют ее предательницей. Особенной критики она удостоилась от Владимира Соловьева. Известный телеведущий в рамках YouTube-проекта «Полный контакт» выразил свое недовольство ее приездом. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — сказала Алла Борисовна.
Напомним, в эфире собственного шоу, Соловьев разразился гневной тирадой относительно певицы. «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес? Не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?» — негодовал журналист. Кстати, сегодня Алла Пугачева вместе с детьми приехала на торжественную линейку. Вместе с детьми в День знаний она стояла в толпе и публиковала кадры, как Лиза и Гарри осваиваются в школе. После этого знаменитости задали несколько вопросов: выяснилось, что она не занимается с наследниками уроками, не собирается их утруждать. А, вернувшись в Москву, ей захотелось сделать много чего, но больше всего «набить морду одному человеку».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак избежала наказания за разжигание ненависти: подробности скандала
Ксения Собчак избежала наказания за разжигание ненависти: подробности
Популярная порноактриса рассказала об отношениях с мужем
Популярная порноактриса рассказала об отношениях с мужем
Анита Цой первого сентября ушла в образование
Анита Цой первого сентября ушла в образование
Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Фанаты Кристины Асмус посмеялись над ее разводом
Фанаты Кристины Асмус посмеялись над ее разводом
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку
Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад
Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына
Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына
Софья Эрнст поделилась редким фото с подросшими дочками
Софья Эрнст поделилась редким фото с подросшими дочками
Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и заинтересовал полицию
Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и
Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron
Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether
Шикарная Ана де Армас раздает стиля
Шикарная Ана де Армас раздает стиля

Топ на сегодня

На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Еще по теме

Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Пугачева после слов о желании «набить морду одному человеку» пожалела Соловьева
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Алла Пугачева приехала в Россию ненадолго, считает Борисова