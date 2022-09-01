Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву

Владимир Соловьев грубо высказывался в адрес певицы Аллы Пугачевой. Возвращение в Россию Аллы Пугачевой не всем пришлось по душе. Патриотам не нравится, что Примадонна уехала в самом начале специальной военной операции, а теперь неожиданно объявилась. Алла Борисовна появилась на публике 27 августа, когда приехала в бутик к дизайнеру Игорю Гуляеву. Примадонна сказала, что «уже давно тут», просто занималась делами. Ее возвращение вызвало бурю эмоций среди патриотов, которые открыто называют ее предательницей. Особенной критики она удостоилась от Владимира Соловьева. Известный телеведущий в рамках YouTube-проекта «Полный контакт» выразил свое недовольство ее приездом. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — сказала Алла Борисовна.Напомним, в эфире собственного шоу, Соловьев разразился гневной тирадой относительно певицы. «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да, народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес? Не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?» — негодовал журналист. Кстати, сегодня Алла Пугачева вместе с детьми приехала на торжественную линейку. Вместе с детьми в День знаний она стояла в толпе и публиковала кадры, как Лиза и Гарри осваиваются в школе. После этого знаменитости задали несколько вопросов: выяснилось, что она не занимается с наследниками уроками, не собирается их утруждать. А, вернувшись в Москву, ей захотелось сделать много чего, но больше всего «набить морду одному человеку».