Анастасия Стоцкая показала фото с сыном первого сентября

Певица Анастасия Стоцкая показала подросшего сына Сашу. Артистка поделилась свежим снимком в сторис микроблога. Певица проводила сынишку в школу на Первое сентября. Саша за лето подрос и вытянулся. Он скоро обгонит свою звездную маму по росту. Артистка очень гордится своим первенцем, который растет вдумчивым и серьезным мальчуганом.На фото с мамой Саша позировал в костюме и с вишневым галстуком. Ну а поклонники в который раз отметили, что мальчик как две капли воды похож на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. «Красивый мальчуган!», «Как на Киркорова похож! Ох уж этот брюнетик», «Подрос мальчишка», «Школьник! Такой взрослый», «Мама — красавица!» написали фолловеры.