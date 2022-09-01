Анастасия Стоцкая показала фото с сыном первого сентября
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Анастасия Стоцкая показала фото с сыном первого сентября

Анастасия Стоцкая показала фото с сыном первого сентября
Певица Анастасия Стоцкая показала подросшего сына Сашу. Артистка поделилась свежим снимком в сторис микроблога. Певица проводила сынишку в школу на Первое сентября. Саша за лето подрос и вытянулся. Он скоро обгонит свою звездную маму по росту. Артистка очень гордится своим первенцем, который растет вдумчивым и серьезным мальчуганом.
На фото с мамой Саша позировал в костюме и с вишневым галстуком. Ну а поклонники в который раз отметили, что мальчик как две капли воды похож на поп-короля сцены Филиппа Киркорова. «Красивый мальчуган!», «Как на Киркорова похож! Ох уж этот брюнетик», «Подрос мальчишка», «Школьник! Такой взрослый», «Мама — красавица!» написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Стоцкая Анастасия
По материалам: z-aya

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