Анита Цой первого сентября ушла в образование
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Анита Цой первого сентября ушла в образование

Анита Цой первого сентября ушла в образование
Певица Анита Цой решила попробовать себя в новой профессии. Учебный год 2022-23 артистка встретила в новом для себя качестве. Она стала руководителем кафедры в Донском государственном техническом университете (Ростов-на-Дону). Новая кафедра получила название «Креативных индустрий». Ее появление — результат долгой работы артистки и ее коллег по музыкальной школе «Театр-студия Браво-ДГТУ». «Мы несколько лет работали над открытием кафедры, чтобы наши выпускники музыкальной школы, а также все желающие могли получить достойное образование в стенах нашего вуза. Мы продолжаем расти и развиваться. Как руководитель новой кафедры, я очень надеюсь, что в скором будущем она перерастет в большой креативный факультет ДГТУ. Мы будем делать все, чтобы наши ученики получили максимально полезное и качественное образование», — говорит Анита.
На кафедре креативных индустрий под руководством Аниты Цой будут реализованы следующие образовательные программы бакалавриата: «Музыкальное искусство эстрады» — профили «Мюзикл, шоу-программы» (вокал) и «Инструменты эстрадного оркестра»; «Социально-культурная деятельность» — профиль «Менеджмент культурных индустрий»; «Народная художественная культура» — профили «Руководство хореографическим коллективом», «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества». Также на базе кафедры будут реализовываться две образовательные программы магистратуры: «Эстрадное пение»; «Менеджмент креативных индустрий».
# Шоу-бизнес Цой Анита
По материалам: z-aya

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