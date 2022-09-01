Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров

Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров

Астрономы из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) открыли в нашей галактике больше 40 новых объектов, относящихся к редкой и малоисследованной разновидности пульсаров — к классу вращающихся радиотранзиентов (RRAT), которые большую часть времени «молчат», но иногда испускают сверхмощные импульсы. Ученые полагают, что открытие новых радиотранзиентов поможет больше узнать об их происхождении. Об открытии рассказала пресс-служба ФИАН.

Большинство пульсаров — это быстровращающиеся нейтронные звезды, чье мощное радиоизлучение, исходящее от магнитных полюсов, со строгой периодичностью попадает в земные радиотелескопы. Но среди пульсаров есть и экзотические разновидности, некоторые из них, например, излучают не в радио-, а в рентгеновском диапазоне, некоторые, как полагают ученые, могут быть не нейтронными звездами, а белыми карликами. Наконец, среди пульсаров оказались объекты, которые по каким-то причинам «пропускают» большую часть сигналов и выдают мощные импульсы только время от времени.

Вращающиеся радиотранзиенты (Rotating Radio Transients — RRATs) открыли в 2006 году австралийские астрономы, работавшие на обсерватории Паркса. В какой-то момент они столкнулись с проблемой — они изучили все доступные им участки неба, собрали большой объем данных, но стандартные методы, с помощью которых можно было обнаружить в полученных данных пульсары, уже не давали новых находок. Тогда они решили попробовать поискать в накопившемся архиве новым методом — по отдельным сильным импульсам. У ученых к тому моменту были данные, что некоторые пульсары по неизвестным причинам «пропускают» импульсы — то есть эти импульсы оказываются тише, чем фоновый галактический шум. Австралийцы «складывали» запись сигналов от определенных участков за большой интервал времени, а затем следили, не появится ли пик от накопленных «тихих» сигналов, свидетельствующий о том, что это все-таки пульсар.

Так удавалось обнаруживать «пульсары с нулингами», у которых среди слабого периодического излучения время от времени происходят мощные вспышки излучения, которые могут быть в тысячи раз сильнее обычных импульсов. Однако австралийские ученые неожиданно для себя нашли еще более странные объекты, у которых отдельные сверхмощные импульсы есть, а периодическое излучение, даже слабое, обнаружить не удается — 90–99 % импульсов у них было пропущено. Чтобы выделить их среди пульсаров, астрономы дали им название «вращающиеся радиотранзиенты». В 2006 году в данных обсерватории Паркса были обнаружены 11 таких объектов с нерегулярными вспышками длительностью от 2 до 30 миллисекунд на частоте 1,4 гигагерца.

С этого момента астрономы начали охоту за этими объектами в надежде, что удастся понять их природу. Но поиск оказался непростой задачей. Как искать то, что излучает очень редко, и вы не знаете, в какой момент оно излучит этот импульс? Остается только направить телескоп на небо, пытаясь охватить как можно большую площадь, и надеяться, что вы зафиксируете вспышку. Но для этого нужен очень чувствительный радиотелескоп. 

«Мы проводили наблюдения на телескопе БСА (Большая Сканирующая Антенна), расположенном в Пущинской радиоастрономической обсерватории. Этот телескоп был сконструирован в начале 1970-х годов, и у него есть одно гигантское достоинство — у него очень большая площадь, больше семи гектаров. Он представляет собой плоское поле с проводами и диполями, их 16 384 штуки. Это гигантское поле обеспечивает гигантскую чувствительность», — говорит один из авторов исследования, директор Пущинской радиоастрономической обсерватории ФИАНа, доктор физико-математических наук Сергей Тюльбашев.

Телескоп БСА, двигаясь вместе с вращающейся Землей, сканирует небо в поисках источников радиоизлучения. Его поле зрения разбито на 128 участков, которые он способен видеть одновременно. Наблюдения велись непрерывно с 2014 по 2018 год. Например, в период с 1 по 28 сентября 2015 года было обнаружено 54 пульсирующих источника, 47 из них — известные пульсары, пять — новые источники, а два — ранее обнаруженные радиотранзиенты. Новые объекты получили названия J0319+1341, J0641+0744, J1329+1344, J1336+3346 и J1556+0110. Впоследствии к ним присоединились еще несколько десятков пущинских находок. «Надо заметить, что этих объектов на данный момент в мире обнаружена примерно сотня (некоторые источники в разных каталогах классифицируются по-разному). А в Пущино найдено примерно 45. То есть минимум треть всех радиотранзиентов в мире обнаружена в Пущино», — говорит Сергей Тюльбашев.

Ученые предполагают, что, как и в случае пульсара, источником импульсов от вращающихся радиотранзиентов является нейтронная звезда. Однако пока непонятно, почему они излучают нерегулярно. У ученых есть две основных гипотезы. Первая гипотеза, под которую подходят многие вращающиеся радиотранзиенты, заключается в том, что такие объекты — это пульсары с нулингами, у которых нулинги очень длинные.

«Пульсары с нулингами — это пульсары с пропущенными импульсами. А все остальные импульсы выглядят совершенно нормально и показывают свойства как у обычного пульсара. Ничего в них особенного нет. Но по каким-то причинам отдельные импульсы отсутствуют. Считается, что пульсар имеет сильный нулинг, когда у него пропущено 10–30 % импульсов. А в случае с вращающимися радиотранзиентами пропущено 99 % импульсов, то есть теоретически можно предположить, что это пульсар с очень длинным нулингом», — говорит Сергей Тюльбашев.

Вторая гипотеза предполагает, что радиотранзиенты — это пульсары со сверхмощными вспышками, большая часть импульсов которых настолько слабая, что теряется в общем фоновом шуме, и у современных телескопов не хватает чувствительности, чтобы их уловить. Но при этом ученые могут засечь редкие сверхмощные вспышки от таких пульсаров.

Ученые полагают, что наиболее предпочтительные частоты для поиска радиотранзиентов располагаются в диапазоне от 400 до 800 мегагерц. Но на таких частотах работает только один радиотелескоп в Канаде. Кроме того, ученым приходится придумывать методы борьбы с помехами от радаров аэродромов, из-за которых они улавливают много ложных объектов. В дальнейшем ученые планируют открыть в сотни раз больше радиотранзиентов, что поможет разгадать тайну их поведения.

«Распределение радиотранзиентов по расстоянию от плоскости Галактики не совпадает с распределением пульсаров. То есть как будто это объекты другого класса. С одной стороны, это могут быть нейтронные звезды, но возможно они образовывались другим путем — не путем взрыва сверхновых звезд, как возникают обычные пульсары. Большая часть сверхновых находятся в плоскости Галактики. И поэтому почти все пульсары сконцентрированы там же. Над плоскостью Галактики поднимается их очень немного. Но, с другой стороны, и радиотранзиентов пока известно мало. Поэтому рано говорить о какой-либо статистике. Когда мы обнаружим много RRATов, надо будет всё еще раз перепроверять очень аккуратно. И смотреть с точки зрения методики, нет ли каких-либо вещей, которые могли исказить статистику», — говорит Сергей Тюльбашев.

Статья с информацией об открытии первой порции объектов — пяти радиотранзиентов — опубликована в журнале Astronomy Reports и выложена в открытом доступе на сервере препринтов arXiv.org.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Случайны ли негативные события: как узнать, есть ли на вашей семье родовое проклятие
Случайны ли негативные события: как узнать, есть ли на вашей семье
Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы "перемоги над Россией"
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В Дагестане в аварии погибли шесть человек
В Дагестане в аварии погибли шесть человек
GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate
GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate
Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов
Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате
Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны
Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны
Парень позвал брата на двойное свидание вслепую и рассмешил пользователей
Парень позвал брата на двойное свидание вслепую и рассмешил
В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на Украине
В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Чего больше всего стоит опасаться Тельцам
Чего больше всего стоит опасаться Тельцам

Топ на сегодня

Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Возможности компании Cloud
Возможности компании Cloud
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
«Надоела своей показухой!»: подписчики не верят страданиям Веры Брежневой
«Надоела своей показухой!»: подписчики не верят страданиям Веры

Еще по теме

Крупнейший в мире телескоп обнаружил 11 новых пульсаров
Астрономы из Китая обнаружили две новые нейтронные звезды
Ученые: Землю «бомбардирует» экзотическая антиматерия
В Москве прощаются с академиком Николаем Кардашёвым