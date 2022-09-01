Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка США
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Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка США

Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка СШАИнвестор-миллиардер Грэнтэм: резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм предрек скорый крах фондового рынка США. По его мнению, на то, что «суперпузырь» лопнет, свидетельствует резкий рост цен после летнего падения. Об этом пишет New York Post.

«Нынешний суперпузырь характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственным настроем Федеральной резервной системы», — заявил Грэнтэм. Как он указал, все исторические параллели говорят о том, что «впереди самое худшее».

Миллиардер полагает, что нынешний суперпузырь сочетает в себе все три основных класса активов: жилье, акции и облигации. Такие условия на рынке «в точности соответствуют прошлым прецедентам», подчеркнул он.

Ранее профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке спрогнозировал колоссальную рецессию в США в будущем году, но она не обязательно будет спровоцирована ростом процентных ставок. Он указал на то, что в последние месяцы денежная масса стагнировала, и это, вероятно, приведет к замедлению экономического роста.

Президент США Джо Байден говорил, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов. В свою очередь, палата представителей Конгресса США утвердила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение 430 миллиардов долларов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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