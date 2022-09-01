ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября

Смертельная трагедия произошла в Истре в день знаний. В первый день осени две сестренки Фатима и Амина трех и пяти лет переходили дорогу, когда на них наехал мусоровоз. Младшая погибла на месте, старшую привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Согласно обновленным сведениям, медикам не удалось спасти пострадавшую — девочка умерла, не приходя в сознание (по другой версии, она жива, и врачи делают все, чтобы стабилизировать ее состояние). В Сети уже появилось видео, на котором запечатлены жуткие кадры ДТП. По предварительной версии следствия, малышки переходили дорогу в неположенном месте, пока их мама разговаривала по телефону. Водитель мусоровоза Александр Мерняев не заметил детей. Мужчина слышал, как ему сигналили сзади стоящие автомобили и думал, что его таким образом торопят. Когда он понял, что произошло, было уже поздно... Сложно представить, что сейчас чувствует мама малышек. В состоянии шока она накинулась на Мерняева, у которого началась истерика. «Я задавил ребенка насмерть!» — кричал водитель кому-то по телефону. В это время женщина попросту потеряла сознание. Сейчас по поводу произошедшего ведется расследование, заведено уголовное дело. Пользователи Сети соболезнуют матери погибших и советуют родителям не отпускать от себя маленьких детей, сообщает «360».