Что делать с горькими огурцами, можно ли их употреблять в пищу и консервировать

Многие хозяйки каждый год во время сбора урожая задаются вопросом, можно ли закатывать горькие огурцы. Случается так, что урожай не слишком радует вкусом, поэтому перед употреблением нужно убрать всю горечь.

Что можно сделать с горькими огурцами

Если из огурцов вы собираетесь готовить свежий салат, заранее важно срезать с них край и кожицу, и замочить в воде. Если плоды были выращены для консервированных заготовок, можно не расстраиваться — из них получится отличный зимний салат.

Главной причиной того, что огурцы получаются невкусными, можно считать несоблюдение советов по их выращиванию. Вполне вероятно, что было мало полива, перепады температуры и иные перемены. Поменять ситуацию легко. Потому не стоит сразу выбрасывать горькие огурцы, тем более если они предназначены для консервации.





Одним из немногих методов, который поможет избавиться от горечи, является консервация. Поможет длительное пребывание огурцов в рассоле, основой которого будет вода. Однако стоит избавляться от кончиков и замачивать огурцы перед закруткой хотя бы на 12 часов. Выходит, что горькие огурцы пригодны для консервирования, особенно если есть хороший рецепт.

Как готовить горькие огурцы

Отличное сочетание продуктов, которое есть в данном рецепте, поможет сделать закуску из огурцов очень вкусной. Для заготовки пяти килограмм овощей потребуются такие составляющие:

5 головок чеснока;

1⁄2 стакана томатной пасты;

1⁄2 стакана воды;

1⁄2 стакана сахара;

250 грамм растительного масла;

1⁄2 стакана уксуса 6%;

3 столовых ложки крупной соли;

ложка черного перца;

чайная ложка сухой паприки.





Огурцы нужно тщательно помыть, разрезать на несколько частей. Овощи отправляются в глубокую тару, засыпаются чесноком, паприкой, сахаром, солью и перцем. Добавляется растительное масло, томаты, после чего емкость нужно поставить на огонь на полчаса.

По истечении данного времени долить воду и уксус, накрыть и готовить еще 15 минут. Овощи разложить в вымытые банки, залить соусом и отправить на стерилизацию. После этого закрыть закаточной крышкой и перевернуть, пока совсем не остынут. Если огурцы горькие, за день до консервирования стоит их намочить в холодной воде.

Поему огурцы могут быть горькими

Овощи, подобно людям, могут ощущать стресс, но реакция на него у них иная. В плохих условиях огурец начинает производить кукурбитацин – это такое вещество, которое дает горечь. Сначала оно накапливается в листьях, после чего распространяется на плоды.

Благодаря подобной особенности, в 18 веке огурцы считались опасными плодами. Стоит отметить, что вещество присутствует даже в обычном огурце, но в малом количестве.





В современном мире огурец является лекарственным растением. Вещество, дающее горечь, способно улучшить работу печени и кишечника, снизить риск проявления онкологических заболеваний. Многие люди, поддерживающие альтернативную медицину, считают, что огурец обладает противовоспалительным действием.

Среди причин горечи в плодах выделяют следующие:

небольшое количество воды в почве;

колебания температуры;

сильная жара;

бедная почва, много песка или глины.

Достаточно будет лишь одного из этих факторов, чтобы растение стало собирать в себе кукурбитацин в корневой части плода и кожуре. В группу риска преимущественно попадают недоспевшие и заболевшие плоды.

На вкус огурца влияет и время посева. Если сроки не выдержали, то растение не сможет привыкнуть к постепенному увеличению солнечного дня и высоким температурам. Поэтому горечь не заставит себя ждать.

Растения, которые росли из горьких огурцов, будут иметь такой же вкус. Потому при посадке отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к горечи. Если вы сами заготавливаете семена, стоит попробовать на вкус лист растения. Если в нем есть горечь, то и семена собирать не нужно.