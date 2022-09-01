Чулпан Хаматова призналась, что ее пинают люди, которым она помогала
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Чулпан Хаматова призналась, что ее пинают люди, которым она помогала

Чулпан Хаматова призналась, что ее пинают люди, которым она помогала
46-летняя актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на плохое отношение к ней. Артистка перебралась в Латвию вместе с детьми полгода назад. Актриса поселилась в своем загородном доме в экопоселке и устроилась на работу в Рижский театр, где ей платят довольно скромную зарплату. Знаменитость уверяет, что больше не вернется в Россию и уже не раз нелестно высказывалась о стране, однако окончательно порвать все связи с родиной у нее не получается. Хаматова искренне удивляется, почему после ее возмутительных высказываний многие люди, в том числе ее знакомые и коллеги, от нее отвернулись и теперь отпускают в ее адрес нелестные комментарии. «Есть взрослые люди, которым я помогала в ущерб себе. Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть, и с радостью это делают. Но я это я, я не буду другой. Я буду в своей парадигме, в своем видении», — возопила актриса из-за травли.
Как известно, Хаматову действительно больше не жалуют в России, а премьеру фильма с ее участием в широком прокате внезапно отменили из-за недовольства общественности. Картину под названием «Просточеловек» показали лишь в рамках Московского международного кинофестиваля, а представлять ленту перед зрителями вышли режиссер Яна Климова-Юсупова и Агата Муцениеце, сыгравшая одну из ролей. Отечественные знаменитости, как пишет StarHit, тоже осуждают Хаматову, особенно всех возмущает ее признание о звании народной артистки, которым она совершенно не гордилась, хотя носила его 10 лет. «Если это признание в виде звания так тебя коробило и терзало, зачем ты его просила, получила и 10 лет носила?! Ведь это не флаер, который всучили у метро! Невероятная гадость!», — негодовал Вячеслав Манучаров.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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