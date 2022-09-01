Девушка рисует комиксы, от которых хочется пустить слезу не только от смеха, но и от правды жизни
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Девушка рисует комиксы, от которых хочется пустить слезу не только от смеха, но и от правды жизни

Девушка рисует комиксы, от которых хочется пустить слезу не только от смеха, но и от правды жизни

Светлана Дехтяр — художница с потрясающим чувством юмора. Комиксы этой девушки многим откликаются в сердцах. А секрет успеха её творчества очень прост. Светлана тонко и смешно передаёт ироничные ситуации из жизни, с которыми каждый из нас хоть раз, да сталкивался. Размазанный макияж от жары, «удачное» фото на паспорт или путешествие, где нет wi-fi — всё это нам до боли знакомо.

Поэтому предлагаем и вам посмотреть на эти уморительные зарисовки, от которых можно заплакать не только от смеха, но и от правды жизни, которая в них таится!

Фото на паспорт

Нет предела совершенству!

Красота требует жертв!

Когда хотел «шоб красиво», но что-то пошло не так…

А кто сегодня ты?

«Кардинальные» перемены

Часто Светлане и выдумывать ничего не приходится — она берёт конкретную ситуацию из своей жизни.

Ну тут я безнадежна😬
Чёрный лук, однотонный образ, все дела…

Тихие соседи

Жизнь с огоньком!

Наглядный пример

Модная чика

Опять не тот!

Нормальный же цвет был в магазине!

Путешественник раньше и сейчас

Зарождение новой жизни

Макияж и жаркое лето — несовместимые вещи

У природы нет плохой погоды

Сухая стирка

Почувствуй это состояние внутри!

Антидела

Антидела повышают устойчивость к зависимости от трудоголизма.


# Интересное
По материалам: twizz

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