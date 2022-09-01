Девушка рисует комиксы, от которых хочется пустить слезу не только от смеха, но и от правды жизни
Светлана Дехтяр — художница с потрясающим чувством юмора. Комиксы этой девушки многим откликаются в сердцах. А секрет успеха её творчества очень прост. Светлана тонко и смешно передаёт ироничные ситуации из жизни, с которыми каждый из нас хоть раз, да сталкивался. Размазанный макияж от жары, «удачное» фото на паспорт или путешествие, где нет wi-fi — всё это нам до боли знакомо.
Поэтому предлагаем и вам посмотреть на эти уморительные зарисовки, от которых можно заплакать не только от смеха, но и от правды жизни, которая в них таится!
Фото на паспорт
Нет предела совершенству!
Красота требует жертв!
Когда хотел «шоб красиво», но что-то пошло не так…
А кто сегодня ты?
«Кардинальные» перемены
Часто Светлане и выдумывать ничего не приходится — она берёт конкретную ситуацию из своей жизни.
Ну тут я безнадежна😬
Чёрный лук, однотонный образ, все дела…
Тихие соседи
Жизнь с огоньком!
Наглядный пример
Модная чика
Опять не тот!
Нормальный же цвет был в магазине!
Путешественник раньше и сейчас
Зарождение новой жизни
Макияж и жаркое лето — несовместимые вещи
У природы нет плохой погоды
Сухая стирка
Почувствуй это состояние внутри!
Антидела
Антидела повышают устойчивость к зависимости от трудоголизма.