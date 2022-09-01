Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения жены

Жена футболиста Дмитрия Тарасова требует дорогую тачку. На днях стало известно, что Дмитрий Тарасов решил со своим другом Tkhillah создать футбольный клуб «Родина Медиа» для того, чтобы популяризировать спорт среди молодежи. Ради пиара Тарасов даже за 10 миллионов рублей выкупил из автопарка машину признанного в России иноагентом Моргенштерна. Как выяснилось, это всерьез обидело его супругу, Анастасию Костенко.«Пусть меня будут считать меркантильной, но я разрешила Диме купить машину с Tkillah за 10 миллионов с условием, что он купит мне машину круче. У меня вообще нет авто. Мне стало обидно, что для своей команды «Родина Медиа» он покупает автомобиль, а о жене не подумал», — заявила kp.ru Костенко. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко женаты четыре года, а всего вместе — 5 лет. У них случались ссоры, но до расставания речь не доходила. Теперь же Тарасов уже несколько дней не живет дома. Поклонники заподозрили, что Костенко выставила футболиста из дома из-за предложения, сделанного бывшей жене Ольге Бузовой. Обращение Тарасова к певице спровоцировало скандал в Сети, после которого поток хейта полился на Анастасию.