Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника

Актриса Анастасия Заворотнюк вместе с родными отметила день рождения своей мамы. Больная Анастасия Заворотнюк не разрешает родным давать комментарии о её лечении и публиковать в Сети её новые фото. Вот уже три года она мужественно борется с онкологией. Недавно в Сети появились сообщения о том, что состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» резко ухудшилось. Накануне на фоне этих слухов большая семья Заворотнюк собралась вместе. Близкие Анастасии встретились для того, чтобы отметить 79-летие матери актрисы Валентины Борисовны. Дочь Заворотнюк Анна приготовила бабушке приятный сюрприз. Она приехала на праздник с тортом, который был украшен надписью: «Нашей любимой бабуле». Именинница без проблем с первого раза задула большое количество свечек на врученном ей десерте.«С первого раза всё задула, значит сбудется! Самого крепкого тебе здоровья, живи вечно, моя самая любимая бабуля!» — написала в Сети Анна. Дочь Заворотнюк поделилась уникальными кадрами с семейного праздника. Чаепитие прошло в комнате, на стене которой висел большой архивный портрет Анастасии. Сама актриса в кадре так и не появилась.Напомним, что ранее стало известно о новой работе мужа Заворотнюк. Петр Чернышев отказался этим летом от гастролей с шоу Татьяны Навки. Многие решили, что он пошел на этот шаг, чтобы не бросать любимую в тяжелом состоянии одну. Оставшись на летний сезон в Москве, фигурист занялся организацией необычных шоу на роликовых коньках.