Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Актриса Анастасия Заворотнюк вместе с родными отметила день рождения своей мамы. Больная Анастасия Заворотнюк не разрешает родным давать комментарии о её лечении и публиковать в Сети её новые фото. Вот уже три года она мужественно борется с онкологией. Недавно в Сети появились сообщения о том, что состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» резко ухудшилось. Накануне на фоне этих слухов большая семья Заворотнюк собралась вместе. Близкие Анастасии встретились для того, чтобы отметить 79-летие матери актрисы Валентины Борисовны. Дочь Заворотнюк Анна приготовила бабушке приятный сюрприз. Она приехала на праздник с тортом, который был украшен надписью: «Нашей любимой бабуле». Именинница без проблем с первого раза задула большое количество свечек на врученном ей десерте.
«С первого раза всё задула, значит сбудется! Самого крепкого тебе здоровья, живи вечно, моя самая любимая бабуля!» — написала в Сети Анна. Дочь Заворотнюк поделилась уникальными кадрами с семейного праздника. Чаепитие прошло в комнате, на стене которой висел большой архивный портрет Анастасии. Сама актриса в кадре так и не появилась.
Напомним, что ранее стало известно о новой работе мужа Заворотнюк. Петр Чернышев отказался этим летом от гастролей с шоу Татьяны Навки. Многие решили, что он пошел на этот шаг, чтобы не бросать любимую в тяжелом состоянии одну. Оставшись на летний сезон в Москве, фигурист занялся организацией необычных шоу на роликовых коньках.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital
Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital
Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой
Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения жены
Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Топ на сегодня

В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему

Еще по теме

Дочь Анастасии Заворотнюк боится за жизнь мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о ее состоянии
Анастасию Заворотнюк готова бросить дочь