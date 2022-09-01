Dress Code. Группа "Звери" дала концерт на "Плюс. Даче". Среди гостей — Ольга Сутулова, Елка, Аглая Тарасова
31 августа в Парке Горького прошел камерный концерт группы "Звери" по случаю завершения программы "Яндекс. Музыки" на "Плюс Даче". Вечеринку посетили Ольга Сутулова, Елка, Иван Дмитриенко, Аглая Тарасова, Карина Нигай, Игорь Андреев и другие.
После выступления участники группы "Звери" — Роман Билык, Вячеслав Зарубов, Герман Осипов, Валентин Тарасов и Кирилл Джалалов — оставили автографы на арт-объекте, ставшем символом мероприятия: большой зеркальной надписи "Яндекс.Музыка" в центре Парка Горького.
В соцсетях обсудили не только концерт, но и фигуру Ольги Сутуловой, которая недавно стала матерью во второй раз. 42-летняя актриса Ольга Сутулова, родившая 2,5 месяца назад второго ребенка, явно знает какой-то секрет, как быстро вернуть острые скулы и добеременный размер, — написали в телеграм-канале "Антиглянец".