Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате

Дуа Липа ответила на обвинения в плагиатеИсполнительница песни Levitating Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате

Адвокаты британской певицы Дуа Липы просят суд отклонить один из исков о плагиате, в котором обвиняют исполнительницу, сообщает Billboard.

Пять месяцев назад авторы Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер подали на Дуа Липу в суд, утверждая, что певица своровала две их песни Wiggle and Giggle All Night 1979 года и Don Diablo 1980 года. В ответ на предъявленные обвинения исполнительница заявила, что никогда не слышала эти композиции.

Несмотря на заявление поп-звезды, Браун и Линцер настаивают на том, что их песни широко известны в сети и их можно найти на популярных сервисах. Однако как заверяет сторона Дуа Липы, этого факта недостаточно для того, чтобы обвинять певицу в нарушении авторских прав.

Речь идет о треке Дуа Липы Levitating. По мнению обвинителей, певица использовала в своей песне часть мелодии, которая содержится в песнях Don Diablo и Wiggle and Giggle All Night. В заявлении адвокаты поп-исполнительницы указали, что сходство между композициями является всего лишь «результатом случайного использования основных музыкальных элементов», которые не могут быть защищены законом об авторском праве.

Ранее певице Тейлор Свифт предъявили иск на один миллион долларов за плагиат.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лукашенко показал первый белорусский компьютер
Лукашенко показал первый белорусский компьютер
Футболисты - самые ранимые существа на планете
Футболисты - самые ранимые существа на планете
Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министра
Стало известно о проблемах Британии после выборов премьер-министра
Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии
Приложение Xbox получило долгожданное обновление, пока в бета-версии
Простой способ убрать мешки под глазами
Простой способ убрать мешки под глазами
Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось недостоверным
Сообщение о введении в России QR-кодов для туристов оказалось
Британии предрекли появление миллионов бедняков
Британии предрекли появление миллионов бедняков
Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений пророка
Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений
Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Клавдия Безверхова собирается сделать ринопластику
Клавдия Безверхова собирается сделать ринопластику
Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии Венецианского кинофестиваля-2022
Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии
"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева призналась, что боится увольнения из "Голоса"
"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева

Топ на сегодня

Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом режиме между РФ и ЕС
Перечислены последствия расторжения договора об упрощенном визовом
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19

Еще по теме

Тейлор Свифт ответила на обвинения в плагиате
Дуа Липа выпустила альбом Future Nostalgia
Певица Лана Дель Рей прокомментировала обвинения в плагиате
Калифорнийский суд начал слушание по делу о плагиате песни Led Zeppelin