Фанаты Кристины Асмус посмеялись над ее разводом

Актриса Кристина Асмус решила пообщаться с поклонниками. Артистка вышла на связь с поклонниками в соцести после долгого отсутствия. Актриса призналась, что с головой ушла в работу, поэтому совсем забросила свои профили. Чтобы быстро наверстать упущенное, звезда обратилась к поклонникам. «Расскажите, че тут было? Какие сплетни, скандалы? Кто женился? Кто, как я, задолбался и развелся? Кто где отдыхает? Кто похудел? Кто родил? Кто бесит? Кто заинька?» — написала Кристина.Фолловерам особенно понравился комментарий актрисы о разводе. «Уела Гарика»; «Про развод смешно. Вроде и ничего не сказала, а как доходчиво»; «Понятно, кто кого достал в браке», — высказались они. Напомним, Асмус и Харламов развелись осенью 2020 года. Позже артистка призналась, что сама стала инициатором расставания, из-за чего юморист долго был обижен.