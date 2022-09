Five Nights at Freddy’s: Security Breach близка к релизу на Xbox — игра получила рейтинг

Вадим Карасев





В декабре 2021 года новая часть Five Nights at Freddy’s, игра Five Nights at Freddy’s: Security Breach, вышла на приставках Playstation и PC. По контракту между разработчиками и Sony, игра должна была оставаться эксклюзивом Playstation не менее 3 месяцев. В июне этого года проект анонсировали для Xbox One и Xbox Series X | S, но не сообщили дату релиза. Похоже, что выход Five Nights at Freddy’s: Security Breach на Xbox уже близок.

Игроки обратили внимание, что рейтинговое агентство ESRB выдало рейтинг Five Nights at Freddy’s: Security Breach для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Игра получила рейтинг T, такой же как и на других платформах.





Когда состоится релиз Five Nights at Freddy’s: Security Breach на Xbox — пока не сообщается, но можно ожидать, что это произойдет уже в ближайшее время.