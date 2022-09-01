Фотограф объединяет старые семейные снимки со снимками своих детей, показывая тесную связь между поколениями
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Фотограф объединяет старые семейные снимки со снимками своих детей, показывая тесную связь между поколениями

Фотограф объединяет старые семейные снимки со снимками своих детей, показывая тесную связь между поколениями

Семья — этот тот самый важный фундамент, на котором строится будущая личность, жизнь каждого человека. Американская фотографиня Диана Черен Нюгрен создала проект, посвящённый роли семейной истории в формировании нашего ощущения себя и своего места в мире. Она объединила старые семейные снимки родных с фотографиями своих детей. Тем самым авторка хотела показать, как сквозь время поколения тянутся друг к другу. Даже через года незримая связь остаётся с родными людьми. И она навсегда останется между теми, кто был до, теми, кто есть сейчас и теми, кто придёт после.

Вырощенный

Куколки

Женщины рода

Противостояние

К слову, с этим проектом Диана стала победительницей престижного фотоконкурса в категории «Серия».

Поход на ярмарку

Две бабушки

Бабушкина куколка

Когда я спустился к морю

Перед водопадом

Если вам интересно объединение прошлого и будущего, то посмотрите на этих знаменитостей, которым посчастливилось встретиться с самими собой на одном снимке.

# Интересное
По материалам: twizz

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