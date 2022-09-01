Фотограф объединяет старые семейные снимки со снимками своих детей, показывая тесную связь между поколениями
Семья — этот тот самый важный фундамент, на котором строится будущая личность, жизнь каждого человека. Американская фотографиня Диана Черен Нюгрен создала проект, посвящённый роли семейной истории в формировании нашего ощущения себя и своего места в мире. Она объединила старые семейные снимки родных с фотографиями своих детей. Тем самым авторка хотела показать, как сквозь время поколения тянутся друг к другу. Даже через года незримая связь остаётся с родными людьми. И она навсегда останется между теми, кто был до, теми, кто есть сейчас и теми, кто придёт после.
Вырощенный
Куколки
Женщины рода
Противостояние
К слову, с этим проектом Диана стала победительницей престижного фотоконкурса в категории «Серия».
Поход на ярмарку
Две бабушки
Бабушкина куколка
Когда я спустился к морю
Перед водопадом
Если вам интересно объединение прошлого и будущего, то посмотрите на этих знаменитостей, которым посчастливилось встретиться с самими собой на одном снимке.