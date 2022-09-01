Гороскоп на осень 2022 года для каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

Астрологи проанализировали поведение планет и звезд этой осенью, чтобы дать полезные советы каждому Знаку Зодиака о том, как пережить этот период с наименьшими потерями и как обрести новые возможности в жизни.

В это время будет много ретроградных планет, но зато многие ночные светила будут находиться в удачном положении относительно звезд. Эксперты настоятельно советуют не терять мотивацию и продолжать двигаться вперед, что бы ни случилось. Этой осенью мы с большой вероятностью получим то, чего заслуживаем и то, чего очень сильно хотим. Искреннее и большое желание может разрушить все преграды на вашем пути.

Овен

Овнам этой осенью, возможно, придется часто встречаться с негативными людьми на работе и в бизнесе. Особенно часто это будет происходить в середине октября. Если вдруг какие-то временные отрезки будут насыщены неприятностями, не стоит впадать в депрессию. Нужно проводить чистку сознания перед сном, чтобы не нести негатив в кровать. Вообще, Овнам рекомендуется как можно лучше высыпаться и заботиться о создании благоприятных условий для сна. В таком случае они смогут быть на порядок выносливее и счастливее, а также смогут укрепить здоровье.

Телец

У Тельцов ожидается много противоречивых периодов, в которое они могут ощущать упадок сил и энергии, потерю мотивации и желания развиваться. В такие моменты астрологи советуют помнить про советы о том, как привлекать везение в свою жизнь. Недоброжелатели и конкуренты также будут умело расставлять сети, поэтому Тельцам этой осенью стоит научиться отделять врагов от друзей. В противном случае представители данного Знака могут попасть в большие передряги. Большой успех может ожидать самостоятельных людей данного Знака Зодиака.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы в начале осени перейдут дорогу плохим людям, которые затаят на них обиду. В связи с этим представителям данного Знака стоит почаще пользоваться оберегами от сглаза и порчи, ведь никогда не знаешь, на что способен тот или иной человек, находящийся в гневе и жаждущий мести. Наилучший вариант для Близнецов — просто не допускать таких ситуаций. Нужно научиться уступать, приходить к компромиссу и ставить себя на место других людей. Астрологи советуют Близнецам внимательно следить за реакцией окружающих на любые их действия.

Рак

Ракам стоит научиться разбираться в людях, поскольку многие личности из их окружения могут начать притворяться, выдавая себя совсем не за тех, кем являются на самом деле. Навыки проницательности будут крайне полезными в ноябре и с 10 сентября по 2 октября, когда Меркурий будет в ретроградной фазе. Не нужно этой осенью воспринимать всё слишком близко к сердцу. Людям будет свойственно говорить различные гадости и давать пустые обещания, но это не должно стать для Раков поводом для депрессии и обиды. Это время справедливости, так что каждый получит то, что заслуживает.

Лев

Львов этой осенью ожидают большие успехи в любви. Они могут встретить вторую половинку, либо укрепить уже существующие отношения, перевести их на новый уровень. Полезно будет знакомиться с родителями любимого человека, планировать свадьбу, венчание и так далее. Всем, кто будет находиться в поисках, желательно научиться заранее анализировать характер и энергетику человека. Что касается работы, то и в этой сфере Львы будут весьма удачливы. Эта очень идеально подходит для смены места работы, а также для длительных командировок.

Дева

Девам стоит в самую первую очередь помнить о том, что сильнее всего разрушать счастье, удачу и биополе будут взаимные претензии, вражда в отношениях, дружбе и в рабочем коллективе. Этой осенью нужно сторониться конфликтов. В конце данного периода звезды останутся не у дел, дав Девам возможность самим решать свою судьбу и строить собственное будущее. Больше всего проблем этим людям будут приносить фальшивые чувства, лицемерие и ложь в целом. Важно быть честными, причем в самую первую очередь по отношению к себе.

Весы

Весы этой осенью могут встретить на своем пути очень важного человека. С высокой вероятностью это будет новый друг или наставник, но возможно, что представителей данного Знака ждет романтическое знакомство всей их жизни. Важно помнить о шести признаках действительно важного человека, которые помогут отделить обычных людей от тех, которые могут изменить жизнь Весов к лучшему. Велика вероятность того, что людям данного Знака этой осенью придется часто заниматься тем, что не входит в их планы. Таким образом звезды и планеты постараются скорректировать их путь.

Скорпион

Скорпионы могут стать лидерами в самых разных областях. Все, что для этого им потребуется — крепкое эмоциональное здоровье и сильная энергетика. Если они будут следовать десяти простым правилам, то смогут обрести необходимую силу и энергию. Перекладывать ответственность на других людей и ждать, что все проблемы решатся сами собой, точно не стоит. Подобное поведение сейчас не в тренде. Ночные светила хотят, чтобы Скорпионы стали самостоятельными, сильными, целеустремленными. Это поможет им выйти победителями из любой ситуации.

Стрелец

Стрельцам этой осень нужно оставаться энергичными и полными сил. Простые советы помогут делать это без особого труда. С наличием мощной энергии люди данного Знака смогут преодолеть любые трудности в кратчайшие сроки. Многие жизненные проблемы покажутся нерешаемыми, но при более детальном рассмотрении окажется, что все совсем наоборот. Эта осень подарит Стрельцам много ярких эмоций и останется в памяти на очень долгий срок. Все, кто хочет изменить свою жизнь, должны прилагать к этому усилия, а не ждать у моря погоды.

Козерог

Козерогам как можно скорее необходимо избавиться от негатива и достичь внутренней гармонии. В этом им помогут пять упражнений, о которых мы рассказывали ранее. Все плохое, что пришлось пережить этим летом, осенью станет не более чем полезным опытом и неприятными воспоминаниями, которые испарятся уже к началу октября. Энергетика, подпитываемая ретроградным Ураном, может сослужить этим людям хорошую службу. С сентября по ноябрь возможно появление грандиозных изменений в жизни. Козероги окажутся на пути к успеху и к головокружительным переменам.

Водолей

Водолеи смогут поменять свой жизненный путь, причем самостоятельно, без чьей-либо помощи. Для этого достаточно будет лишь одной силы мысли. Водолеи смогут легко разобраться в личных вопросах — не раня себя и не задевая самолюбие других людей. Это очень важное время, в которое представители данного Знака выйдут на новый уровень развития. Астрологи советуют получать новые знания, путешествовать, знакомиться с людьми. Большие успехи ждут Водолеев, которые заняты наукой, либо работают в сфере туризма, перевозок. Эта осень будет очень продуктивной.

Рыбы

Начало осени может быть немного проблемным, но если к концу сентября станет очевидно, что проблемы не уходят, значит Рыбы просто делают что-то неправильно. Возможно, они сами настраивают себя на негатив. Важно бороться с плохими воспоминаниями и эмоциями. В этом Рыбам может помочь утренняя медитация на удачные события. Также этой осенью необходимо браться за самые важные дела. Не откладывая их в дальний ящик. Это поможет представителям данного Знака не стать аутсайдерами и не войти в состояние уныния, тревоги.