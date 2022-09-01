GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





GRID Legends стала первой игрой Codemasters в серии GRID, которая была выпущена издательством Electronic Arts после завершения сделки по слиянию компаний. Релиз GRID Legends состоялся 25 февраля 2022 года, а сегодня, 1 сентября, игру добавляют в подписку Game Pass Ultimate и подписку EA Play.

Игра GRID Legends после релиза получила сдержанные отзывы от критиков — на уровне прошлой части. Сейчас у проекта на Opencritic рейтинг в 76 баллов из 100. Рецензенты отмечали, что игра практически не отличается от прошлой части. Единственное действительно важное отличие — полноценный сюжетный режим, на который в GRID Legends делается упор.

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GRID Legends добавят в Game Pass Ultimate сегодня в течение дня. Однако, если ранее вы не играли в пробную версию проекта — ее уже можно скачать и начать прохождение гоночного проекта. Напомним, что каждому подписчику Game Pass Ultimate доступны 10 часов пробной версии в GRID Legends с момента релиза игры, при этом весь прогресс переносится в финальную версию.

GRID Legends

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