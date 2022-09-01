Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
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Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС

Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС


Власти Грузии утвердили обновленную нормативную базу для финансового сектора, регулирующую торговлю криптовалютами в стране. Об этом заявил вице-премьер Леван Давиташвили, сообщает Business Media Georgia.


Пакет законодательных актов предусматривает сближение с тремя директивами Евросоюза — о платежных услугах, требованиях к капиталу и поставщиках услуг виртуальных активов. Последнюю Давиташвили назвал «особенно важной» для формирования устойчивого регулирования криптовалютной индустрии в стране.


По его словам, документ направлен в парламент. Поправки планируется принять в ходе осенней сессии.


В апреле председатель ЦБ Грузии Коба Гвенетадзе заявил о подготовке законодательной базы, ориентированной на отрасль цифровых активов. Спустя месяц вице-президент регулятора Папуна Лежава заявил, что окончательную версию документа опубликуют летом или осенью 2022 года.


Напомним, в начале июля Совет Евросоюза и Европарламент предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Он описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.


Позднее члены Европейской партии зеленых и социалистов предложили распространить стандарты AML/CFT-процедур на децентрализованные организации, DeFi-площадки и NFT-платформы.


Власти ЕС также решили создать новый регулирующий орган, которому поручат прямой надзор за криптовалютным бизнесом.

# Экономика грузия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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