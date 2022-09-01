Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии Венецианского кинофестиваля-2022
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Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии Венецианского кинофестиваля-2022

Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии Венецианского кинофестиваля-2022

31 августа в Италии состоялось открытие 79-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку вышли Катрин Денев, Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Алессандра Амбросио, Мелани Лоран и другие.


Джулианна Мур


Хиллари Клинтон


Алессандра Амбросио
Мелани Лоран
Мариякарла Босконо


Ноа Баумбах


Изабели Фонтана


Грета Гервиг

Кинофестиваль начался с вручения премии за вклад в кинематограф, которй на церемонии открытия вручили актрисе Катрин Денев.


Катрин Денев

Кинофестиваль в этом году открыл фильм режиссера Ноа Баумбаха "Белый шум", снятый киностудией Netflix. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и Грета Гервиг.


Барбара Палвин и Дилан Спроус
Тесса Томпсон
Грейс Элизабет


Адам Драйвер

Всего на кинофестивале покажут работы 19 кинематографистов, среди которых Ларс фон Триер, Пол Шредер, Ким Ки Дук и другие. Международное жюри в этом году возглавила актриса Джулианна Мур.

В этом году впервые в истории вместо льва символом Венецианского кинофестиваля стала львица. По замыслу художника, она символизирует "энергию и легкость, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости".


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

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