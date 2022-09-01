Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Катрин Денев и другие на открытии Венецианского кинофестиваля-2022

Вадим Карасев

31 августа в Италии состоялось открытие 79-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку вышли Катрин Денев, Хиллари Клинтон, Джулианна Мур, Алессандра Амбросио, Мелани Лоран и другие.





Джулианна Мур





Хиллари Клинтон





Алессандра АмбросиоМелани ЛоранМариякарла Босконо





Ноа Баумбах





Изабели Фонтана





Грета Гервиг

Кинофестиваль начался с вручения премии за вклад в кинематограф, которй на церемонии открытия вручили актрисе Катрин Денев.





Катрин Денев

Кинофестиваль в этом году открыл фильм режиссера Ноа Баумбаха "Белый шум", снятый киностудией Netflix. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и Грета Гервиг.





Барбара Палвин и Дилан СпроусТесса ТомпсонГрейс Элизабет





Адам Драйвер

Всего на кинофестивале покажут работы 19 кинематографистов, среди которых Ларс фон Триер, Пол Шредер, Ким Ки Дук и другие. Международное жюри в этом году возглавила актриса Джулианна Мур.

В этом году впервые в истории вместо льва символом Венецианского кинофестиваля стала львица. По замыслу художника, она символизирует "энергию и легкость, становясь символом надежды, отказа от агрессии и жестокости".

Ксения Смирнова