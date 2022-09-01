Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в Россию
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Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в Россию

Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в Россию
Журналист жестко высказался об актрисе Ингеборге Дапкунайте. В России артистка всегда была более популярна, чем на Западе. В последние годы она активно работала в РФ: снималась в сериалах, играла в театре и руководила фестивалем. Но с началом СВО уехала. 59-летняя Ингеборга Дапкунайте раскритиковала Россию и покинула ее еще весной. Она дала несколько громких интервью, в которых высказалась против специальной военной операции по защите Донбасса. Многие тогда недоумевали, если литовская актриса так ненавидела нашу страну, то почему снималась здесь много лет и зарабатывала деньги? Недавно она вновь пообщалась с журналистами, но уже сменила риторику и стала не такой категоричной. Это не ускользнуло от Михаила Шахназарова, который удивлен двуличностью актрисы.
«Знаете, что в ней паскудного? Она говорит: «Никогда не говори никогда». До этого было, что нет серого — есть черное и белое. Конечно же, это касалось спецоперации. Значит какой вывод актрисе надо делать из всей этой истории: «Моей ноги в этой стране не будет!». Но нет, она говорит: «Никогда не говори никогда». То есть ждет отмашки от своих покровителей, чтобы вернуться», — признался журналист в YouTube-шоу «Полный абзац». Поклонники в социальных сетях недоумевают, как знаменитость собирается совершить камбэк. Уж слишком много плохого она сказала про нашу страну и ее граждан, чтобы это можно было забыть легко и просто. Нередко Дапкунайте сравнивают с Максимом Галкиным, который тоже уехал и стал критиковать то, что происходит у него на родине. А вот Алла Пугачева, хоть и последовала за мужем, не сказала ничего плохого о наших солдатах и людях, поэтому спокойно вернулась домой в конце лета. Пока непонятно, приехала ли она вместе с детьми, а также присоединится ли к ним Галкин.
# Шоу-бизнес Дапкунайте Ингеборге
По материалам: z-aya

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