Интернет на даче от Билайн: какой тариф выбрать

Вадим Карасев

С каждым годом мобильный интернет становится популярнее. Если по техническим причинам невозможно подключить проводной интернет, абоненты выбирают мобильный доступ. Подробно о самом популярном методе подключения на даче читайте здесь https://internetnadachu.com/bezlimitnyj-internet-beeline/. Для организации мобильного интернета понадобится только сим-карта и модем. Модемное устройство подключается к компьютеру или ноутбуку и предоставляет доступ к сети.

Сейчас у каждого крупного оператора сотовой связи России разработаны предложения для владельцев модемов и роутеров. Компания Билайн не отстает от конкурентов и также выпускает тарифные планы для устройств. Прежде чем подключить на даче интернет Билайн, выполните простую проверку. Замерьте уровень сигнала на участке. Если сигнал слабый, придется заказать специальную антенну для усиления связи.

Интернет на даче в Подмосковье Билайн

Рассмотрим самые популярные предложения оператора для владельцев модемов и роутеров:

«Интернет PRO+». В Москве и Московской области размер ежемесячной абонентской платы составляет 900 рублей. В дневное время абонент может использовать пакет мобильного трафика на 100 Гб, а ночью включается безлимит. Обратите внимание: в период с часу ночи и до восьми утра пользование интернетом не расходует пакет с гигабайтами. Несмотря на то что это не полноценный безлимитный тариф, его выбирают для работы, дистанционной учебы и развлечений. Если нужно скачать объемный файл, лучше сделать это ночью. В рамках этого тарифного плана можно делиться гигабайтами с четырьмя любыми номерами. Звонки сюда не включены, хотя можно совершать вызовы за отдельную плату.

«Близкие люди 3». Для жителей Москвы и МО установлен фиксированный размер абонентской платы, который составляет 900 рублей ежемесячно. Абоненту в рамках подписки доступно 50 Гб мобильного трафика. Доступ к социальным сетям и мобильным мессенджерам безлимитный. Раздавать интернет можно бесплатно. При использовании сим-карты с этим тарифом в модеме скорость соединения будет максимальной.

«Выходной интернет». Отличное решение для дачи. Деньги со счета абонента списываются только в дни пользования услугой. Тариф подойдет тем пользователям, которым не нужен ежедневный доступ к сети. Оператор предоставляет безлимит без ограничений по скорости. Здесь также предусмотрена бесплатная раздача. Действующие клиенты Билайн могут выполнить переход на этот тариф бесплатно, но только один раз в месяц. При повторной смене тарифа в течение 30 дней будет списана плата 200 рублей.

Интернет для дачи Билайн выбирают многие россияне. Перед подключением изучите актуальные тарифные планы, закажите модем и сим-карту.



