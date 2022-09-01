Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Стефания Маликова и другие посетили модную выставку в Москве
Сегодня, 18:25 Вадим Карасев
В Москве стартовала выставка индустрии моды в России CPM. В первые дни ее работы в "Экспоцентр" заглянули и звездные гости: Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Лариса Вербицкая, Дина Немцова, Александр Анатольевич, Стефания Маликова, Игорь Гуляев и другие.
Производители привезли на выставку коллекции будущего сезона — весна-лето 2023. Найти на стендах можно самые разные вещи: от спортивных до вечерних. В рамках выставки также проходит деловая программа, на которой обсуждают перспективы ретейла и образование в сфере моды. История CPM началась в 2003 году, и сегодня выставка проходит уже в 38-й раз.
Ольга Кабо
Женя Малахова
Ирина Хакамада
Игорь Гуляев и Татьяна Веденеева
Лариса Вербицкая
Александр Анатольевич
Глафира Тарханова
Светлана Мастеркова
Стефания Маликова
Екатерина Одинцова
Ирина Лачина
Алена Чехова
Ая (группа "Город 312")
Анастасия Гребенкина
Светлана Зейналова
Илья Бачурин
Надя Бесчетникова
По материалам: spletnik.ru