Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Стефания Маликова и другие посетили модную выставку в Москве

Вадим Карасев

В Москве стартовала выставка индустрии моды в России CPM. В первые дни ее работы в "Экспоцентр" заглянули и звездные гости: Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Лариса Вербицкая, Дина Немцова, Александр Анатольевич, Стефания Маликова, Игорь Гуляев и другие.

Производители привезли на выставку коллекции будущего сезона — весна-лето 2023. Найти на стендах можно самые разные вещи: от спортивных до вечерних. В рамках выставки также проходит деловая программа, на которой обсуждают перспективы ретейла и образование в сфере моды. История CPM началась в 2003 году, и сегодня выставка проходит уже в 38-й раз.





Ольга КабоЖеня МалаховаИрина ХакамадаИгорь Гуляев и Татьяна ВеденееваЛариса ВербицкаяАлександр АнатольевичГлафира ТархановаСветлана МастерковаСтефания Маликова





Екатерина ОдинцоваИрина ЛачинаАлена ЧеховаАя (группа "Город 312")Анастасия ГребенкинаСветлана ЗейналоваИлья БачуринНадя Бесчетникова