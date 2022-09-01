Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Стефания Маликова и другие посетили модную выставку в Москве
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Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Стефания Маликова и другие посетили модную выставку в Москве

Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Стефания Маликова и другие посетили модную выставку в Москве

В Москве стартовала выставка индустрии моды в России CPM. В первые дни ее работы в "Экспоцентр" заглянули и звездные гости: Ирина Хакамада, Ольга Кабо, Лариса Вербицкая, Дина Немцова, Александр Анатольевич, Стефания Маликова, Игорь Гуляев и другие.

Производители привезли на выставку коллекции будущего сезона — весна-лето 2023. Найти на стендах можно самые разные вещи: от спортивных до вечерних. В рамках выставки также проходит деловая программа, на которой обсуждают перспективы ретейла и образование в сфере моды. История CPM началась в 2003 году, и сегодня выставка проходит уже в 38-й раз.


Ольга Кабо
Женя Малахова
Ирина Хакамада
Игорь Гуляев и Татьяна Веденеева
Лариса Вербицкая
Александр Анатольевич
Глафира Тарханова
Светлана Мастеркова
Стефания Маликова


Екатерина Одинцова
Ирина Лачина
Алена Чехова
Ая (группа "Город 312")
Анастасия Гребенкина
Светлана Зейналова
Илья Бачурин
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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