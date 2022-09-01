Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и заинтересовал полицию
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Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и заинтересовал полицию

Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и заинтересовал полициюALP подала жалобу на блогера Крофта за незаконное проникновение в форт Бойяр

Компания Adventure Line Production (ALP), выпускающая французское игровое телешоу «Форт Боярд», подала жалобу на известного YouTube-блогера Макса фон Крофта (Max Von Croft) за незаконное проникновение в форт Бойяр — место съемок передачи. Об этом сообщает RT.

Фон Крофт посетил форт в сентябре 2021 года, когда он пустовал в период между съемками сезонов шоу, а ролик, снятый там, опубликовал в мае 2022 года. После этого блогером заинтересовались правоохранительные органы: его вызвали в отдел полиции по делу о незаконном пребывании на закрытой территории. Отмечается, что с того момента безопасность форта была усилена.

ALP уточнила, что фон Крофт ничего не украл и ничего не повредил в форте. «Основная цель нашей жалобы — подать пример и, прежде всего, отговорить других от той же идеи. Мы хотим избежать потенциальных трагедий в будущем. Мы не хотим однажды найти в форте мертвое тело», — отметили в компании.

Крофт, в свою очередь утверждает, что не сделал ничего плохого. «Я не призываю никого повторять то, что я сделал», — высказался блогер в беседе с изданием Le Parisien. Заседание по делу состоится в течение сентября.

Макс фон Крофт — популярный блогер и городской исследователь. Он специализируется на том, чтобы проникать в заброшенные места. Фон Крофт снимает видео о своих путешествиях и публикует их в сети.

Ранее звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приняла участие в проекте «Форт Боярд». Она рассказала о том, как проект повлиял на нее, и заявила, что день съемок в шоу «действительно меняет психологию». Михалкова также призналась, что вернулась после съемок в синяках.

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По материалам: lenta.ru

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