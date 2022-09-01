Эксперт: Попытка Запада дискредитировать позицию российских властей в глазах россиян обречена на провал
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Эксперт: Попытка Запада дискредитировать позицию российских властей в глазах россиян обречена на провал

Эксперт: Попытка Запада дискредитировать позицию российских властей в глазах россиян обречена на провал

Член Экспертного клуба "Дигория", политолог Надежда Гавриленко прокомментировала действия западных политиков, которые теперь пытаются взаимодействовать не только с российской властью, но и влиять на настроения сплотившихся вокруг авторитета президента граждан.

Эксперт приводит в пример дискуссию стран ЕС о запрете на выдачу российским гражданам шенгенских виз. К единой позиции странам-участникам консилиума прийти не удалось: Гавриленко полагает, что решение скорее всего сведется к ужесточению процедуры выдачи виз и возможному исключению граждан РФ в возрасте до 25 из-под визовых ограничений.


По мнению политолога, Запад заинтересован в обострении отношений внутри русского гражданского общества. Это подтверждает и то, что в планы стран Евросоюза входит "усиление давления на информационном фронте". Предлагаются различные варианты решения "по борьбе с пропагандой внутри России", а также распространение среди русскоязычного населения антироссийского медиаконтента.

Эксперт уверена, что лидеры к лидерам ЕС пришло осознание - изолировать русских не получилось.

"Теперь они пытаются взаимодействовать не только с российской властью, но и изменить настроения сплотившихся на основе общенациональных ценностей граждан. В реализуемости этого плана есть сомнения. Репутация западных массмедиа значительно пострадала из-за регулярной публикации недостоверной информации и откровенных фейков. Западные СМИ не вызывают доверия не то что у россиян, но уже и у граждан иностранных государств, и учитывая такую негативную тенденцию, попытка дискредитировать позицию российских властей в глазах россиян обречена на провал", - заключила Гавриленко.

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По материалам: uposters.ru

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