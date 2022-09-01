Эмоциональный взрыв: как сохранить энергетику и удачу в тяжелой жизненной ситуации

Вадим Карасев

Трудности бывают у каждого из нас. Время от времени нам приходится встречаться с такими проблемами, которые полностью нас дезориентируют и заставляют нервничать, паниковать, терять энергетику и веру в себя. Эксперты рассказали, что нужно делать в такие периоды.

Чтобы справляться с трудностями, тратя на их преодоление меньше сил, старайтесь улучшать здоровье и биополе. Укрепление энергетики — это то, что может помочь вам сделать свою жизнь лучше, а также не утратить удачу в нужный момент.

Помните, что рано или поздно все закончится

Любая черная полоса заканчивается — пусть и не прямо сейчас и, быть может, не на этой неделе. Рано или поздно ей придется закончиться. Настройтесь на подобный лад и не думайте, что раз в вашей жизни началась полоса проблем, теперь так будет вечно. К счастью для нас, вечного ничего не существует.

Вы получите поощрение от судьбы

Не важно, какова первопричина ваших проблем — глупость, случайность или плата за прошлые ошибки. Вселенная наблюдает за нами и видит все наши страдания. Если нам сейчас очень плохо, то это значит, что в нужный момент удача выстрелит и заставит всё вокруг подчиниться нашим с вами желаниям. Да, предсказать этот момент невозможно, однако, вы можете принять данный факт, чтобы обрести уверенность в себе и не унывать лишний раз.

Научитесь отдыхать

Многие люди во время больших жизненных неурядиц делают следующее: начинают паниковать и бросают все свои силы и энергию на решение той или иной волнующей их проблемы. Не стоит этого делать, поскольку человек должен отдыхать и фокусироваться не только на неурядицах, но и на чем-нибудь хорошем. Когда вам плохо на душе, а в жизни бушует ураган, нужно не ускоряться, а немного замедлиться. Будьте внимательнее, осторожнее и не торопитесь с принятием решений. Лучше сначала немного отдохните, чтобы снизить градус напряжения, а потом приступайте к работе. Вам нужна сильная энергетика, поэтому переутомления лучше избегать.

Не бойтесь попросить о помощи

Людям свойственно попадать в трудные ситуации, в которых самостоятельно найти выход и решение не получается. Нет ничего страшного в том, что вы вынуждены попросить о поддержке. Не стесняйтесь пользоваться услугами и одолжениями тех, кто вам дорог. Особенно важно просить о поддержке тех, кому вы сами помогали в прошлом. Если это добросовестные и честные люди, то они и вовсе могут сами предложить свою помощь, если узнают, что у вас случилось что-то серьезное в жизни.

Составьте план действий

Наибольшую проблему создает тот факт, что человек в трудной ситуации попросту не знает, что ему делать. Он паникует и мечется, но не может сосредоточиться на проблеме. В таком случае эксперты настоятельно советуют помнить о следующем способе побороть нервозность и хаос: нужно составить план действий. Опишите проблему на бумаге — ее последствия и возможные пути решения. Далее напишите о том, что вам, возможно, понадобится сделать, чтобы выйти из этой кризисной ситуации. Как следует изучите то, что написали и попробуйте составить план действий — хотя бы на первые дни. Это уже придаст вам уверенности и позволит выйти из состояния жесткого стресса и тревоги.

Начните пользоваться талисманами удачи и оберегами

Ранее мы рассказывали о камнях-талисманах для достижения текущих целей, а также про сильные обереги от всех проблем. Пассивный источник силы и стойкости никогда не помешает. Если вы хотите с большей вероятностью исправить сложившуюся негативную ситуацию в жизни, талисманы и защитные амулеты будут просто необходимы.