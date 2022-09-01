Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений пророка
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Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений пророка

Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений пророкаКадыров раскритиковал решение о признании экстремистским сборника «Сахих аль-Бухари»

Решение о включении в список экстремистских материалов сборника изречений пророка Мухаммада «Сахих аль-Бухари» основано на некомпетентной экспертизе. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам руководителя региона, теперь миллионы мусульман в России «недоумевают, как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания». Кадыров подчеркнул, что ислам обязывает мусульман защищать интересы государства, в том числе и на рубежах, но при условии, если власти не ущемляют религию.

«Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому», — предупредил он о последствиях.

Кадыров также выразил уверенность, что руководство государства и администрация президента обратят внимание на решение суда. «Нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов», — отметил он и добавил, что запрещенный сборник хадисов — надежный источник того, как жил и на что наставлял пророк Мухаммад.

Минюст 30 августа включил один из шести основных сборников исламского предания суннитов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Решение о признании хадиса экстремистским принял Лаишевский суд Татарстана в декабре 2021 года. В начале июля 2022 года Верховный суд Татарстана утвердил его.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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