Как списать коммунальные долги

Эксперт рассказал, как избавиться от долгов по коммунальным услугам. В Минстрое подготовили проект постановления, который позволит гражданам, попавшим в сложную ситуацию, не платить за коммунальные услуги или получить субсидию. Причинами для списания долгов может быть длительное лечение в стационаре, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и ряд других. Также в документе оговорено, что граждане, получающие субсидию на оплату ЖКУ, при несвоевременной оплате по уважительной причине не лишатся финансовой поддержки государства. Сейчас при просрочке платежей субсидия автоматически отменяется. В письме, которое ведомство направило в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, говорится, что вводимые новшества позволят «более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики», цитируют «Известия». Прежде, чем документ будет принят и начнет действовать, он пройдет все необходимые инстанции. Проект внесут в правительство в ближайшее время. Сегодня долги за свет, воду, газ, отопление и облуживание дома отменяют, если доказано, что взыскать их невозможно. Если, например, плательщик скончался или стал нетрудоспособным. Также взыскание прекращается в случае банкротства по решению суда. «Расширение оснований для списания, безусловно, стоит приветствовать, но широкому кругу неплательщиков не следует рассчитывать на это. Такое решение будет нечестным по отношению к добросовестным плательщикам, которых большинство», — комментирует эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Ранее стало известно, что россиянам стали чаще одобрять списание долгов по процедуре внесудебного банкротства. В Минэкономразвитии рассказали, что число отказов сократилось фактически в два раза с начала года. Юристы отмечали, что такая процедура доступна гражданам только в том случае, если общая сумма долгов не превышает 500 000 рублей, а в отношении гражданина нет открытых судебных производств.