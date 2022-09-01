Как списать коммунальные долги
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как списать коммунальные долги

Как списать коммунальные долги
Эксперт рассказал, как избавиться от долгов по коммунальным услугам. В Минстрое подготовили проект постановления, который позволит гражданам, попавшим в сложную ситуацию, не платить за коммунальные услуги или получить субсидию. Причинами для списания долгов может быть длительное лечение в стационаре, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и ряд других.  Также в документе оговорено, что граждане, получающие субсидию на оплату ЖКУ, при несвоевременной оплате по уважительной причине не лишатся финансовой поддержки государства. Сейчас при просрочке платежей субсидия автоматически отменяется. В письме, которое ведомство направило в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, говорится, что вводимые новшества позволят «более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики», цитируют «Известия». Прежде, чем документ будет принят и начнет действовать, он пройдет все необходимые инстанции. Проект внесут в правительство в ближайшее время. Сегодня долги за свет, воду, газ, отопление и облуживание дома отменяют, если доказано, что взыскать их невозможно. Если, например, плательщик скончался или стал нетрудоспособным. Также взыскание прекращается в случае банкротства по решению суда. «Расширение оснований для списания, безусловно, стоит приветствовать, но широкому кругу неплательщиков не следует рассчитывать на это. Такое решение будет нечестным по отношению к добросовестным плательщикам, которых большинство»,  — комментирует эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Ранее стало известно, что россиянам стали чаще одобрять списание долгов по процедуре внесудебного банкротства. В Минэкономразвитии рассказали, что число отказов сократилось фактически в два раза с начала года. Юристы отмечали, что такая процедура доступна гражданам только в том случае, если общая сумма долгов не превышает 500 000 рублей, а в отношении гражданина нет открытых судебных производств.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
В России упростили прохождение техосмотра
В России упростили прохождение техосмотра
Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Александр Овечкин с семьей побывал в гостях у Евгения Плющенко
Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в Россию
Ингеборга Дапкунайте ждет отмашки покровителей, чтобы вернуться в
Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Теща Павла Прилучного высказалась о его свадьбе
Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно сделать
Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно
Танкер сел на мель в Суэцком канале
Танкер сел на мель в Суэцком канале
Песков на "Знании": "Умению убеждать можно научиться"
Песков на "Знании": "Умению убеждать можно
Эмоциональный взрыв: как сохранить энергетику и удачу в тяжелой жизненной ситуации
Эмоциональный взрыв: как сохранить энергетику и удачу в тяжелой
Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey
Студия Arkane не хотела, чтобы Prey 2017 года имел название Prey
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС

Топ на сегодня

Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему

Еще по теме

Гражданам разрешат платить за коммунальные услуги в обход управляющих компаний
Минстрой выступил против списания долгов россиян за услуги ЖКХ
Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ
Долги за коммуналку предложили списать всем россиянам