Канье Уэст обвинил компанию GAP в плагиате

Вадим Карасев

Канье Уэст обвинил в плагиате бренд GAP. По мнению рэпера, новая коллекция бренда очень похожа на дизайн футболок его коллаборации YEEZY GAP Engineered by Balenciaga. Об этом Канье Уэст заявил в инстаграме*, где опубликовал фото с футболкой из новой коллекции бренда.





Это GAP копируют YGEBB, — написал он.

Кроме того, Канье Уэст добавил, что бренд GAP, с которым у рэпера есть совместная коллекция, не приглашает его для обсуждения рабочих вопросов. GAP проводят совещание по поводу меня без меня? Также GAP без его ведома отменили запланированную съемку в Японии, участие в которой должны были принять дети рэпера. Кто именно из четверых его детей от Ким Кардашьян должен был сниматься, рэпер не уточнил.

Канье также заявил, что собирается "открыть магазины Yeezy по всему миру и добавил, что "спас" и GAP, а также компанию Adidas, заключив с ними контракты.

Ранее в этом месяце Уэста раскритиковали в социальных сетях из-за того, что коллекция коллекции Yeezy, Balenciaga и Gap (Yeezy Gap Engineered by Balenciaga) по просьбе рэпера была выставлена на продажу в огромных мусорных мешках, а покупателям приходилось самостоятельно искать в них вещи нужного размера. Сам Уэст прокомментировал скандал, назвал себя "новатором" и заявил, что "не собирается извиняться за свои идеи".

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова