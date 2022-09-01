"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева призналась, что боится увольнения из "Голоса"
Место Дмитрия Нагиева, решившего взять "творческую паузу", в новом сезоне шоу "Голос 60+" займет 63-летняя звезда программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Последняя откровенно поделилась с журналистами переживаниями по поводу своей новой работы.
После юбилейного сезона популярное шоу "Голос 60+" возвращается в эфир Первого канала с Ларисой Гузеевой в качестве ведущей. Звезда "Давай поженимся!" долго думала, соглашаться ли на предложение попробовать себя в новой ипостаси.
Новая роль дается Ларисе Гузеевой крайне тяжело - звезда "Давай поженимся!" оказалась в полуобморочном состоянии после старта съемок.
Гузеевой помогает избавиться от синдрома самозванца умение абстрагироваться. Звезда попросту старается не принимать близко к сердцу сложившуюся ситуацию.
При этом телеведущая получает удовольствие от работы - ее восхищают пожилые участники шоу своим талантом и жизнелюбием.
"Какие-то самородки! Я даже не говорю сейчас о голосе! Я говорю о какой-то человеческой позиции, об открытости. Столько в них правды, столько чести, достоинства… Я думаю: “Боже мой, какое поколение, какие люди родились на нашей земле!" - отмечает Гузеева.
Первый канал закрывает шоу "Давай поженимся"
По данным издания ctnews, программу "Давай поженимся!" навсегда закрыли - такое решение якобы приняло руководство Первого канала, на котором шоу выходило почти четырнадцать лет.
"В шоу постояннo унижали гостей, выставляя их идиотами и дебилами. "Давай поженимся!" — это шоу с фриками и уродами. Первый канал, наконец-то, нашел силы закрыть то, что обязан был похоронить", - радуется шоумен Гоген Солнцев.