"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева призналась, что боится увольнения из "Голоса"
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"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева призналась, что боится увольнения из "Голоса"

"Кажется, я все испортила": "психическая" Гузеева призналась, что боится увольнения из "Голоса"

Место Дмитрия Нагиева, решившего взять "творческую паузу", в новом сезоне шоу "Голос 60+" займет 63-летняя звезда программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Последняя откровенно поделилась с журналистами переживаниями по поводу своей новой работы.

После юбилейного сезона популярное шоу "Голос 60+" возвращается в эфир Первого канала с Ларисой Гузеевой в качестве ведущей. Звезда "Давай поженимся!" долго думала, соглашаться ли на предложение попробовать себя в новой ипостаси.


Куда бы меня не приглашали, я думаю: "Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!" Потому что я "психическая", в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила, что меня разоблачат и скажут: "Иди отсюда — мы ошиблись!" Я все время об этом думаю…

Новая роль дается Ларисе Гузеевой крайне тяжело - звезда "Давай поженимся!" оказалась в полуобморочном состоянии после старта съемок.

Это очень сложно! И потом, я же все время думаю, что до меня был Дима, а он блестящий ведущий и делал это с такой легкостью, так виртуозно и так талантливо! Поэтому меня одолевает страх и сомнения

Гузеевой помогает избавиться от синдрома самозванца умение абстрагироваться. Звезда попросту старается не принимать близко к сердцу сложившуюся ситуацию.

При этом телеведущая получает удовольствие от работы - ее восхищают пожилые участники шоу своим талантом и жизнелюбием.

"Какие-то самородки! Я даже не говорю сейчас о голосе! Я говорю о какой-то человеческой позиции, об открытости. Столько в них правды, столько чести, достоинства… Я думаю: “Боже мой, какое поколение, какие люди родились на нашей земле!" - отмечает Гузеева.


Первый канал закрывает шоу "Давай поженимся"

По данным издания ctnews, программу "Давай поженимся!" навсегда закрыли - такое решение якобы приняло руководство Первого канала, на котором шоу выходило почти четырнадцать лет.

"В шоу постояннo унижали гостей, выставляя их идиотами и дебилами. "Давай поженимся!" — это шоу с фриками и уродами. Первый канал, наконец-то, нашел силы закрыть то, что обязан был похоронить", - радуется шоумен Гоген Солнцев.

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По материалам: uposters.ru

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