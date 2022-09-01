Клавдия Безверхова собирается сделать ринопластику

Вадим Карасев

Поклонники Дом-2 обратили внимание на тот факт, что девушки с Поляны очень сильно похожи между собой. У них одинаковые накаченные губы, скулы, сделанные с помощью филлеров, силиконовая грудь и т.д. Однако подобные возмущения совершенно не задевают участниц. Вот и Клавдия Безверхова намеревается сделать ринопластику, чтобы быть больше похоже на свою подругу — Алину Иордан или бывшую участницу Марину Мексику.Клавдия уже примерно представляет, как именно это будет. И это при том, что она ещё не выиграла в конкурсе «Королева Дом-2», главным призом которого будет любая бьюти-процедура или вмешательство пластического хирурга. Однако уже прошёл слух, что в этом конкурсе победит Екатерина Горина, которая решила пополнить ряды силиконовых красоток и сделать себе грудь.Сейчас Клаву некому отговаривать. На Поляне она находится с сыном Робертом и мамой Натальей. Интересно, сильно ли обрадуется мальчик, когда увидит маму в бинтах и сможет ли он узнать её с новым носом.