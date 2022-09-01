Кому повезет больше остальных: восточный гороскоп на сентябрь 2022 года
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Кому повезет больше остальных: восточный гороскоп на сентябрь 2022 года

Кому повезет больше остальных: восточный гороскоп на сентябрь 2022 года

Восточный гороскоп на сентябрь 2022 года расскажет, что ожидать от первого осеннего месяца. Стоит отметить, что в метафизике сентябрь означает начало чего-то полностью нового и уникального. Кому-то можно ждать удачу, а кому-то важно проявить осторожность. Подробности рассказала Елена Егорова, которая является специалистом в области китайской метафизики.

Что ждет Драконов и Коз в сентябре 2022 года

Драконам стоит готовиться к тому, что их планы будут нарушены. Особенно это относится к поездкам и путешествиям. Поэтому стоит заранее подготовить запасной план. Стоит отметить, что даже в трудный момент вам предоставят помощь, поэтому переживать раньше времени не стоит.

У Змей большая вероятность общения с представителями государственных органов, полицией и налоговыми инспекторами. Поэтому все свои финансовые дела лучше заранее привести в норму, чтобы не навлечь на себя лишние проблемы. Высоки шансы решения проблем, которые связаны с детьми. Вероятна также неприятная ситуация со здоровьем.


Люди, рожденные под знаком Лошади, завершат важное дело. Особенно это относится к карьере и работе. Кроме того, допустимы путешествия или какие-то водные процедуры.

Козы могут встретить хорошего человека противоположного пола. Знакомство будет неожиданным, но весьма приятным. Некоторым повезет больше остальных – вероятность получения предложения очень высока. Кроме того, появится много вопросов, которые связаны с недвижимостью и бюджетом.

Что восточный гороскоп приготовил на сентябрь 2022 года для Обезьян и Петухов

Для Обезьян завершится сложный период в жизни. Если кто-то ранее болел, вероятнее всего, произойдет полное выздоровление. Кроме того, высокий шанс поездок и путешествий, окончание какого-то длинного периода.


Петухам стоит проявлять больше внимания к своему окружению. Вы можете что-то пообещать, о чем потом будете сильно жалеть, ведь окажется, что это трудно выполнить. Поэтому нужно думать, что и кому говорить, чтобы потом не сожалеть о своем решении.

Больше внимания нужно проявить Собакам. Не стоит доверять людям, которые вам почти не знакомы. Высоки риски грабежа. Это касается не только ваших денег, но и идей. Кроме того, нужно больше уделять времени своему здоровью.

Сентябрь будет отличным месяцем для тех, кто родился под покровительством Свиньи. Ожидается карьерный рост. Не исключена работа с серьезными специалистами. Для вас наступают приятные праздники и счастливые моменты. Также стоит подготовиться к встрече с друзьями и приятному времяпрепровождению.

Повезет ли Тиграм и Кроликам в сентябре 2022 года

Крысы могут обзавестись вредными привычками и ощутят отрицательное влияние со стороны. Старайтесь увереннее отстаивать свои интересы, не давайте посторонним людям склонить вас к тем действиям, которые вы не желали делать.


Быкам стоит тщательнее заниматься своим здоровьем. Неожиданно могут прийти известия, кардинально повлияющие на вашу жизнь в будущем. Берегите горло, глаза и легкие, то есть все, что относится к верхней части тела.

Тиграм нужно больше спать и отдыхать. Уделите время своему самочувствию и выспитесь наконец. Проявив смелость и храбрость в отстаивании своих интересов, вы придете к своей цели. Особенно если это касается недвижимости и финансов.

Кроликов могут предать, вонзив нож в спину. Поэтому проявляйте больше внимания к своему окружению, присмотритесь даже к проверенным друзьям и товарищам. В целом, для Кроликов начинается вполне благоприятное время, чтобы поработать над своей внешностью – отличный момент для воплощения в реальность даже самых смелых идей.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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