Кот приложил спортивного журналиста лапой по голове, атаковав его прямо в прямом эфире

Вадим Карасев

Курьезный случай произошел в прямом эфире турецкого телеканала A Spor, который едва не сорвал напавший на спортивного журналиста кот.

Отрывок из прямого эфира с нападением кота опубликовал в соцсетях сам пострадавший - турецкий спортивный журналист Хусейн Озкок.



Животное прервало его выступление, забравшись на стул и ударив мужчину по голове. Поступок кота вызвал бурный смех телеведущей, беседовавшей с Хусейном, который явно оказался смущен произошедшим.

По словам Озкока, шерстяной хулиган является питомцем владельцев дома, в котором он временно остановился.

Видео позабавило подписчиков журналиста, который принялись оставлять под роликом одобрительные комментарии.