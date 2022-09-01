Ксения Собчак избежала наказания за разжигание ненависти: подробности скандала

В 2021 году Ксения Собчак выпустила фильм-разоблачение, в котором обвиняла некоторых знаменитых инфо-трейнеров и называла их «инфоцыганами». После этого, в декабре 2021 года последовала ответная реакция от недовольных. На телеведущую подал в суд Сергей Бриз, владелец учебного центра обучения трейдингу. Он требовал от Собчак компенсацию в размере 100 млн. рублей за разжигание ненависти в отношении этической группы.





Напомним, что термин «инфоцыгане» не имеет никакого отношения к этническому признаку. Обычно так называют бизнес-тренеров, которые продают бесполезные информационные продукты, зарабатывая таким образом на доверии наивных граждан. Возможно, Сергей Бриз просто не вдавался в подробности или же, как считают хейтеры предпринимателя, решил пропиариться на громком имени телеведущей.

В любом случае, Кузьминский суд города Москвы прекратил дело в отношении Ксении Собчак по обвинению в разжигании ненависти. Однако суд сообщил, что дело может быть возобновлено, при условии, что истец явится и назовет уважительную причину своего отсутствия на предыдущем заседании.





Напомним, что после выхода своего разоблачения Ксения Анатольевна решила запустить свой обучающий курс. Подписчики, которые приобрели авторский инфопродукт от Собчак, оказались недовольны покупкой. Они даже подали на нее в суд, обвиняя в мошенничестве.