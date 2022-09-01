Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022

Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022

Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Астролог Лариса Андерсен дала совет в какие дни лучше заниматься делами. Календарь благоприятных дней на СЕНТЯБРЬ🌝🌝🌝

Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное воздействие аспектов на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное воздействие аспектов максимально.

Этот календарь - один из главных ваших помощников в сентябре месяце.

🟢 Самые благоприятные дни в сентябре 2022 г — 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30

🟡 В целом это хорошие даты — 3, 12, 22, 27

🔵 Нейтральные дни в сентябре — 4, 5, 7, 8, 18, 20, 23, 24, 29

🟠 Не самые удачные числа —  1, 2, 19, 25, 28

🔴 Самые неблагоприятные дни — 26  
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Трейлер хоррор-фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Грузия обновит крипторегулирование для соответствия правилам ЕС
Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital
Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital
Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень 2022 года, чтобы она была счастливой
Завершить дела и сменить имидж: как знакам зодиака встретить осень
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
В России истек срок обращения за кредитными каникулами
Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Пятилетний сын удивил Ксению Собчак выбором самого лучшего курорта
Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Растолстевший Петр Красилов попрощался со своей карьерой
Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения жены
Дмитрий Тарасов должен раскошелиться на огромную сумму ради прощения
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с семейного праздника
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 31.08.2022 (15 фото)
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Топ на сегодня

В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
В России задумали смягчить уголовное наказание за неуплату налогов
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется, беременна
Эмин Агаларов отдыхает вместе с бывшей женой, которая, кажется,
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала свою продукцию в России
"Добрый Cola" и Rich Bitter: как Coca-Cola замаскировала
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
Девушка ошиблась с заказом в кафе и расплакалась из-за счета
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему
5 проверенных методов и советов для изменения жизни к лучшему

Еще по теме

Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, когда удачно совершать покупки в июле
Лариса Андерсен рассказала, когда лучше сходить в салон красоты