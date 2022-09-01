Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022

Астролог Лариса Андерсен дала совет в какие дни лучше заниматься делами. Календарь благоприятных дней на СЕНТЯБРЬ🌝🌝🌝Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное воздействие аспектов на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное воздействие аспектов максимально.Этот календарь - один из главных ваших помощников в сентябре месяце.🟢 Самые благоприятные дни в сентябре 2022 г — 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30🟡 В целом это хорошие даты — 3, 12, 22, 27🔵 Нейтральные дни в сентябре — 4, 5, 7, 8, 18, 20, 23, 24, 29🟠 Не самые удачные числа — 1, 2, 19, 25, 28🔴 Самые неблагоприятные дни — 26