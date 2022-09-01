Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Сегодня, 00:10
Астролог Лариса Андерсен дала совет в какие дни лучше заниматься делами. Календарь благоприятных дней на СЕНТЯБРЬ🌝🌝🌝
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Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное воздействие аспектов на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное воздействие аспектов максимально.
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Этот календарь - один из главных ваших помощников в сентябре месяце.
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🟢 Самые благоприятные дни в сентябре 2022 г — 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30
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🟡 В целом это хорошие даты — 3, 12, 22, 27
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🔵 Нейтральные дни в сентябре — 4, 5, 7, 8, 18, 20, 23, 24, 29
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🟠 Не самые удачные числа — 1, 2, 19, 25, 28
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🔴 Самые неблагоприятные дни — 26
По материалам: z-aya