Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку

Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку

Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку
Телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров привели свою красавицу Машу на праздничную линейку в детский сад при подмосковной гимназии имени Примакова. 51-летняя Лера Кудрявцева на фоне многочисленных слухов о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым поделилась милым семейным видео. Еще вчера телеведущая находилась в Казахстане по работе, но к первому сентября вернулась в Москву, чтобы отвести четырехлетнюю дочь Машу в сад.
На праздничной линейке звезда НТВ появилась под руку с 34-летним спортсменом: они послушали поздравления от отечественных знаменитостей, среди которых можно было заметить министра иностранных дел Сергея Лаврова и журналиста Андрея Малахова, а потом проводили наследницу в учебное заведение. От подписчиков не ускользнуло, что Кудрявцева позаботилась не только о внешнем виде дочери, которой подобрала плиссированную синюю юбку, белую рубашку и галстук, чтобы та выглядела как школьница, но и сама принарядилась. Телеведущая выбрала для мероприятия романтичный образ – юбку ниже колена молочного цвета и серый кардиган.  
Стоит отметить, что наследница Кудрявцевой будет посещать детский сад при подмосковной гимназии имени Примакова, а потом, скорее всего, пойдет туда учиться.
Не секрет, что в эту школу ходят дети многих отечественных знаменитостей – Ксении Бородиной, Гарика Мартиросяна, Анны Банщиковой. Гимназия открыла свои двери не так давно — в 2018 году, поэтому образование в ней стоит на порядок дешевле, чем в других элитных частных заведениях.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак избежала наказания за разжигание ненависти: подробности скандала
Ксения Собчак избежала наказания за разжигание ненависти: подробности
Популярная порноактриса рассказала об отношениях с мужем
Популярная порноактриса рассказала об отношениях с мужем
Анита Цой первого сентября ушла в образование
Анита Цой первого сентября ушла в образование
Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Алла Пугачева жестко ответила Владимиру Соловьеву
Фанаты Кристины Асмус посмеялись над ее разводом
Фанаты Кристины Асмус посмеялись над ее разводом
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
ЧП: Мусоровоз задавил детей первого сентября
Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку
Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад
Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына
Сергей Лазарев с родными проводили в школу его 8-летнего сына
Софья Эрнст поделилась редким фото с подросшими дочками
Софья Эрнст поделилась редким фото с подросшими дочками
Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и заинтересовал полицию
Известный блогер проник на место съемок шоу «Форт Боярд» и
Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron
Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether
Шикарная Ана де Армас раздает стиля
Шикарная Ана де Армас раздает стиля

Топ на сегодня

На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн
Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Число случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"
Узбекистан обвинил СССР в "уничтожении цвета нации"

Еще по теме

Лера Кудрявцева запечатлелась с молодым мужем на яхте в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева показала расслабившуюся дочь в саду
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-летняя дочь поздравила папу с праздником
Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери