Лера Кудрявцева вместе с супругом отвели в престижный детский сад 4-летнюю дочку

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров привели свою красавицу Машу на праздничную линейку в детский сад при подмосковной гимназии имени Примакова. 51-летняя Лера Кудрявцева на фоне многочисленных слухов о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым поделилась милым семейным видео. Еще вчера телеведущая находилась в Казахстане по работе, но к первому сентября вернулась в Москву, чтобы отвести четырехлетнюю дочь Машу в сад.На праздничной линейке звезда НТВ появилась под руку с 34-летним спортсменом: они послушали поздравления от отечественных знаменитостей, среди которых можно было заметить министра иностранных дел Сергея Лаврова и журналиста Андрея Малахова, а потом проводили наследницу в учебное заведение. От подписчиков не ускользнуло, что Кудрявцева позаботилась не только о внешнем виде дочери, которой подобрала плиссированную синюю юбку, белую рубашку и галстук, чтобы та выглядела как школьница, но и сама принарядилась. Телеведущая выбрала для мероприятия романтичный образ – юбку ниже колена молочного цвета и серый кардиган.Стоит отметить, что наследница Кудрявцевой будет посещать детский сад при подмосковной гимназии имени Примакова, а потом, скорее всего, пойдет туда учиться.Не секрет, что в эту школу ходят дети многих отечественных знаменитостей – Ксении Бородиной, Гарика Мартиросяна, Анны Банщиковой. Гимназия открыла свои двери не так давно — в 2018 году, поэтому образование в ней стоит на порядок дешевле, чем в других элитных частных заведениях.