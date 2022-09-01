Лукашенко показал первый белорусский компьютер

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока "Историческая память — дорога в будущее" во Дворце республики в Минске показал "первый белорусский компьютер", созданный на заводе "Горизонт".

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер".

Белорусский лидер признался, что пока в этом компьютере лишь 12% белорусских комплектующих, а к концу года удастся увеличить их долю до 30%, но "важен сам факт". По мнению Лукашенко, "на глаз" определить, что компьютер белорусский, невозможно.

"Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Белоруссии. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное", - сказал президент.

По словам Лукашенко, "американский специалист" сказал, что "если вы хотите что-то создать, можно во многих странах мира это сделать, но если хотите создать что-то невероятное — приезжайте в Белоруссию".

"Мы тогда только-только начинали создавать Парк высоких технологий, только-только думали запустить свой спутник в космос. И тогда наши ребята себя очень серьезно зарекомендовали. И мы немало сделали. В том числе и это", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что компьютер, который разрабатывают в "Горизонте", станет самым современным - на уровне мировых стандартов. Он напомнил, что ни в одном компьютере мира нет комплектующих только одной страны. Он назвал это "собранием сочинений всей планеты". Он также добавил, что в сотрудничестве с российскими специалистами были ранее созданы несколько суперкомпьютеров.

"У вас возникает вопрос: к чему президент на этом уроке все перечислил - от зерновых до суперкомпьютеров. Уважаемые друзья! Таким образом наш народ, мы с вами пишем свою историю", - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее россияне поставили Белоруссию на второе место в рейтинге дружественных стран. О союзнических отношениях между Москвой и Минском заявил в среднем каждый второй респондент.