МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭС
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МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭС

МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭСГендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что оставит представителей агентства на ЗАЭСНачало событий в новости МАГАТЭ официально заявило о прибытии миссии на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оставит представителей агентства на Запорожской АЭС. Он сообщил об этом после прибытия на станцию в четверг, 1 сентября, цитату приводит ТАСС.

«Мы собираемся немедленно начать оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, мы будем поддерживать связь и консультироваться с персоналом. Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС... Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит», — заявил он.

Ранее Гросси рассказал, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Инспекция будет носить чисто технический характер. По словам корреспондента РИА Новости, колонна прибывшей на станцию миссии состоит из девяти машин с надписью «ООН» и нескольких единиц автомобилей сопровождения. Ситуация на ЗАЭС спокойная, обстрелов нет.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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