Максим Фадеев рассказал об учебе в школе

Продюсер Максим Фадеев признался, что не любил учиться. Артист в «Телеграме» рассказал, что первый поход в школу стал для него важнейшим событием в жизни. Он очень хотел учиться. «Однако после двух-трех недель пребывания в школе я понял: это совсем не мое. В самой школе-то мне все нравилось, а вот уже после школы, когда мама заставляла меня делать уроки, — этот момент меня, конечно, страшно напрягал. Я категорически не хотел учиться», написал Максим Фадеев.При этом до третьего класса, как вспомнил Фадеев, он был примерным учеником. Очень редко получал двойки. Продюсер пожелал успехов всем российским детям, а также пожелал удачи учителям. Напомним, что Максим Фадеев учился в Кургане. Он один из самых популярных продюсеров в стране.