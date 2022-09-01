Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России ради Карабаха
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Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России ради Карабаха

Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России ради КарабахаМиллиардер из списка Forbes Варданян отказался от российского гражданства ради Карабаха

Миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства ради Нагорного Карабаха. О своем решении бизнесмен объявил в видеообращении и опубликовал его на YouTube-канале.

«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (так в Армении называют Нагорный Карабах — прим. «Ленты.ру») как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал Варданян на русском языке.

Миллиардер также поблагодарил российских миротворцев, которые были введены в регион после обострения конфликта в 2020 году. «Я благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе и миротворческие войска охраняют безопасность арцахцев», — пояснил он.

Своим переездом Варданян хочет поддержать местных жителей. Бизнесмен пояснил, что все российские активы передаст в управление партнерам и в семейный фонд, передает РБК.

В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в 1 миллиард долларов. Он является основателем и экс-владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В частности, лидеры подтвердили важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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