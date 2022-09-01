Минобороны России выразило уважение главе МАГАТЭ
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Минобороны России выразило уважение главе МАГАТЭ

Минобороны России выразило уважение главе МАГАТЭ

Позиция главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, посетившего Запорожскую АЭС, несмотря на обстрелы, заслуживает уважения. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг днем. Накануне украинские военные предприняли попытку сорвать приезд инспекторов, нанеся из артиллерии удар по станции и территории Энергодара, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, как заявил глава военно-гражданской администрации региона Александр Волга, под Энергодаром высадился украинский десант. До 40 бойцов ВСУ уничтожили, троих взяли в плен; российские военные потопили две баржи с диверсантами.

«Заслуживает уважение позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.


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По материалам: pnp.ru

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