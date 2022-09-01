Минобороны России выразило уважение главе МАГАТЭ

Позиция главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, посетившего Запорожскую АЭС, несмотря на обстрелы, заслуживает уважения. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг днем. Накануне украинские военные предприняли попытку сорвать приезд инспекторов, нанеся из артиллерии удар по станции и территории Энергодара, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, как заявил глава военно-гражданской администрации региона Александр Волга, под Энергодаром высадился украинский десант. До 40 бойцов ВСУ уничтожили, троих взяли в плен; российские военные потопили две баржи с диверсантами.

«Заслуживает уважение позиция Рафаэля Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.



