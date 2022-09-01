Минпросвещения РФ: Первое сентября в школах Донбасса прошло штатно

Вадим Карасев

День Знаний в школах Донбасса и освобожденных территорий прошел штатно, для учителей и родителей организована горячая линия методической поддержки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости

"По имеющейся информации, сегодня в целом штатно идет первое сентября, мы организовали горячую линию методической помощи учителям, родителям территорий Донбасса, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей", - сказал Кравцов.

По его словам, учителя вернулись в школы Донбасса, несмотря на запугивание киевским режимом, более 36 тысяч учителей в Донбассе и на освобожденных территориях пришли в школы.