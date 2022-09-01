Можно ли приготовить чипсы из макарон и лаваша, как это правильно сделать

Чтобы приготовить оригинальные чипсы из макарон, понадобится совсем немного умений и знаний. Как и многие современные рецепты, этот пришел из ТиkTok и достаточно быстро стал настоящим трендом. Чипсы из макарон любой формы станут отличным заменителем крекеров или настоящих чипсов.

Как сделать чипсы из макарон

Преимуществом данного блюда является быстрота приготовления, простота и небольшая трата времени. Чипсы из макарон отлично подойдут к соусам и намазкам, станут хорошей альтернативой магазинным чипсам, но более натуральной.

Для приготовления понадобится совсем немного ингредиентов:

макароны любой формы;

оливковое масло;

соль;

пармезан;

любые специи.





Изначально нужно отварить макароны в соответствии с инструкцией на пачке. Но они должны быть готовыми только наполовину. Воду слить и дать время, чтобы макароны подсохли. Полить их маслом, посыпать сыром, предварительно мелко натертым на терке, специями (отлично подойдут сушеный чеснок или прованские травы)и хорошо перемешать.

Макароны разложить одним слоем на пергаментной бумаге, предварительно постеленной на противне, и выпекать 25 минут на высокой температуре. Подавать блюдо можно горячим и холодным, с любимым соусом.

Как сделать чипсы из лаваша

Для приготовления закуски понадобятся доступные ингредиенты, которые есть практически на каждой кухне:

70 г укропа;

50 г жирной сметаны;

1 чайная ложка паприки;

2 столовые ложки растительного масла;

2 лаваша;

соль и перец по вкусу.





Разогрейте духовку на максимум, порежьте лаваш на квадратики, переложите его в миску и добавьте любимые специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек обвалялся в масле и приправах.

Противень застелите бумагой для выпечки, отправьте на него лаваш и равномерно разравняйте. Отправьте в духовку на пять минут (ориентируйтесь по своей печи — может потребоваться больше времени). Готовить нужно до того момента, когда лаваш начнет хрустеть.

Пока печется лаваш, займитесь приготовлением соуса. Небольшой пучок укропа мелко нарубите, добавьте щепотку соли, сметану и тщательно перемешайте. В заправку можно добавить черный перец или любые приправы (на свое усмотрение).

Как сделать стандартные чипсы из картошки

Для приготовления стандартных чипсов, кроме главного ингредиента, потребуются соль, паприка и растительное масло. Картошку нарежьте слайсами, отправьте в глубокую миску и залейте на несколько минут холодной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Воду слейте, а картошку высушите бумажными полотенцами.





Снова отправьте картофель в миску, добавьте соль, приправу, растительное масло и хорошо перемешайте. В этом блюде можно применить любую приправу, какая больше всего нравится. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить картошку, и накрыть сверху еще пергаментом, чтобы она не подгорела.

Выпекать при средней температуре 20 минут. Чипсы могут быть чуть мягкими, но после остывания станут хрустящими. Готовое блюдо выложить в миску и остудить. Подавать можно с кетчупом или любимым соусом.

Чипсы являются блюдом американской кухни, которые в основном делают из картофеля. В соответствии с одной из версий, впервые чипсы были приготовлены в американском ресторане, когда богатый гость начал жаловаться, что ему толстыми кусками порезали картошку.

В итоге повар порезал овощ так, что толщина была, как у листа бумаги, после чего обжарил картошку в масле до хруста. Гостю понравилось блюдо. После этого случая оно стало постоянным в меню ресторана. Сейчас чипсы готовят не только из картошки. Повара придумывают разные интересные варианты.