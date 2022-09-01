Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов

С 15 сентября обанкротившаяся биржа Mt․Gox остановит прием заявок по возмещению средств в пользу третьих лиц в рамках процесса гражданской реабилитации. Об этом говорится в адресованном кредиторам письме.

Запрет продлится до окончания базового срока погашения. Конкретную дату определит доверительный управляющий по реабилитации с разрешения суда.

На этот период уступка, передача или правопреемство, предоставление в качестве залога или отчуждение иными способами требований о реабилитации запрещены. Согласно документу, это необходимо "для обеспечения безопасных и надежных выплат".

Доверительный управляющий по реабилитации прекратит прием заявлений о процедурах передачи требований через все доступные каналы связи, включая Систему подачи требований о реабилитации, электронную почту, автономный режим и прочие.

Дата погашения задолженности в наличных может быть отложена по решению суда в связи с задержками для продажи криптовалюты.

Mt.Gox также попросила воздержаться от передачи требований о реабилитации третьему лицу на указанный период во избежание дополнительных сложностей. Доступ для таких пользователей к системе ограничат, а зарегистрированные заявки получателей, заявивших о передаче требований, будут удалены как недействительные.

Напомним, некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент).

Процесс гражданской реабилитации запустили в 2018 году.

В 2020 году попечитель Mt.Gox Нобуяки Кобаяши подал план возмещения средств кредиторам в суд Токио, который одобрил документ. На тот момент на кошельке Mt.Gox хранилось 137 891 BTC.

На днях кредиторы биржи опровергли слухи о возмещении средств в рамках процесса гражданской реабилитации.