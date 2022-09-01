Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов

Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов

Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов


С 15 сентября обанкротившаяся биржа Mt․Gox остановит прием заявок по возмещению средств в пользу третьих лиц в рамках процесса гражданской реабилитации. Об этом говорится в адресованном кредиторам письме.


Запрет продлится до окончания базового срока погашения. Конкретную дату определит доверительный управляющий по реабилитации с разрешения суда.


На этот период уступка, передача или правопреемство, предоставление в качестве залога или отчуждение иными способами требований о реабилитации запрещены. Согласно документу, это необходимо "для обеспечения безопасных и надежных выплат".


Доверительный управляющий по реабилитации прекратит прием заявлений о процедурах передачи требований через все доступные каналы связи, включая Систему подачи требований о реабилитации, электронную почту, автономный режим и прочие.


Дата погашения задолженности в наличных может быть отложена по решению суда в связи с задержками для продажи криптовалюты.


Mt.Gox также попросила воздержаться от передачи требований о реабилитации третьему лицу на указанный период во избежание дополнительных сложностей. Доступ для таких пользователей к системе ограничат, а зарегистрированные заявки получателей, заявивших о передаче требований, будут удалены как недействительные.


Напомним, некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент).


Процесс гражданской реабилитации запустили в 2018 году.


В 2020 году попечитель Mt.Gox Нобуяки Кобаяши подал план возмещения средств кредиторам в суд Токио, который одобрил документ. На тот момент на кошельке Mt.Gox хранилось 137 891 BTC.


На днях кредиторы биржи опровергли слухи о возмещении средств в рамках процесса гражданской реабилитации.

# Экономика gox, задолженность, суд, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
Астрономы открыли больше 40 «хаотичных» радиопульсаров
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы "перемоги над Россией"
"Покаяние русских": МИД Украины перечислил три фазы
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass сентябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
В Дагестане в аварии погибли шесть человек
В Дагестане в аварии погибли шесть человек
GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate
GRID Legends сегодня добавляют в подписку Game Pass Ultimate
Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате биткоинов
Mt․Gox приостановит прием заявок на передачу требований о возврате
Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны
Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны
Парень позвал брата на двойное свидание вслепую и рассмешил пользователей
Парень позвал брата на двойное свидание вслепую и рассмешил
В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на Украине
В США предупредили о риске ядерной войны при появлении солдат НАТО на
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа
Чего больше всего стоит опасаться Тельцам
Чего больше всего стоит опасаться Тельцам
Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти издателя
Сверхпопулярная игра PowerWash Simulator из Game Pass не могла найти

Топ на сегодня

Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Директор МАГАТЭ рассказал о задачах миссии на Запорожскую АЭС
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
Мама Зепюр Брутян обратилась к дочери и зятю Павлу Прилучному
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы
На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Захарова сравнила членов ЕС с персонажами картины Брейгеля «Слепцы»
Возможности компании Cloud
Возможности компании Cloud

Еще по теме

В России установлены сроки обеспечения инвалидов средствами реабилитации
Минздрав назвал условие закрытия центров реабилитации наркоманов
Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox
ГД может расширить льготы для жертв политических репрессий