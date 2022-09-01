На отдыхе Захарова встретила новую любовь и рассчитывает на долгосрочные перспективы

Вадим Карасев

Не просто так перед самым отлётом в Турцию Яна Захарова разошлась с очередным кавалером. На отдыхе «вечной одиночке» всё же удалось повстречать «того самого» парня, буквально принца на белом коне, о котором она так долго мечтала. Ее поход в клуб завершился весьма удачно, ведь девушка так хочет продолжить карьеру на телевидении...А может в действительности Яна Захарова сознательно «пудрит мозги» своим подписчикам, пытаясь доказать окружающим и самой себе, что она пользуется спросом среди мужского населения? Или в этот раз Яне действительно повезло? В таком случае, всё справедливо. Она не смогла найти подруг для этого путешествия, зато встретила любовь всей своей жизни.Но Захарову не просто так считают одиночкой. Посмотрим, когда очередная любовь угаснет, как свеча на ветру. Что думаете? Можете написать в комментариях, когда очередное увлечение Захаровой пройдёт. Сразу после окончания отпуска?