На территории московских школ к 1 сентября оборудовали более 740 современных детских площадок
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На территории московских школ к 1 сентября оборудовали более 740 современных детских площадок

На территории московских школ к 1 сентября оборудовали более 740 современных детских площадок

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства благоустроили территории 200 учебных заведений. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Чиновник отметил, что в результате комплексного ремонта и благоустройства было переоборудовано свыше 740 детских площадок, а общая площадь работ превысила 200 гектаров.


"К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", — заявил Петр Бирюков.

По словам заместителя мэра, ключевой целью для властей Москвы было успешное переустройство территорий по современным стандартам, чтобы площадки, парки и футбольные поля стали доступными для юных москвичей как во время школьных каникул, так и в выходные дни.

"В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", — добавил Бирюков.

Как утверждает руководитель комплекса городского хозяйства, благодаря работам, проведённым властями Москвы, школьникам будет комфортно находиться на территориях учебных заведений, а остальные горожане смогут использовать их для отдыха и занятий спортом по вечерам.

К 1 сентября в Москве оборудовали более 740 площадок для автивного отдыха

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Раменки и Очаково-Матвеевский. Там появились новые места отдыха, медицинские учреждения и школы, новые станции метрополитена.

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По материалам: uposters.ru

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