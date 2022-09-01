На территории московских школ к 1 сентября оборудовали более 740 современных детских площадок
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства благоустроили территории 200 учебных заведений. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Чиновник отметил, что в результате комплексного ремонта и благоустройства было переоборудовано свыше 740 детских площадок, а общая площадь работ превысила 200 гектаров.
По словам заместителя мэра, ключевой целью для властей Москвы было успешное переустройство территорий по современным стандартам, чтобы площадки, парки и футбольные поля стали доступными для юных москвичей как во время школьных каникул, так и в выходные дни.
"В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", — добавил Бирюков.
Как утверждает руководитель комплекса городского хозяйства, благодаря работам, проведённым властями Москвы, школьникам будет комфортно находиться на территориях учебных заведений, а остальные горожане смогут использовать их для отдыха и занятий спортом по вечерам.
Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве районов Раменки и Очаково-Матвеевский. Там появились новые места отдыха, медицинские учреждения и школы, новые станции метрополитена.