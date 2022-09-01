Некоторые фрукты и овощи полезнее есть с кожурой, — диетологи

Чаще всего перед употребление овощей и фруктов очищаем их от кожуры. Но, утверждают диетологи, некоторые виды даров природы наоборот полезнее употреблять целиком.

Какие овощи и фрукты лучше есть с кожурой

Персики

Этот полезный фрукт содержит хлорогеновую кислоту — один из самых важных антиоксидантов, встречающихся в природе. Он предотвращает увеличение веса, снижает резистентность к инсулину и накопление жира в печени. Согласно недавним исследованиям, пишет издание ProNews, если есть только мякоть персика, снимая кожуру, то вы получите чуть ли не в два раза меньше этого полезного антиоксиданта.





Огурец

Кожура огурца богата клетчаткой, калием, питательными веществами и бета-каротином. Если есть его целиком, не срезая шкурку, то вы предотвратите появление тромбов, запоры, а также улучшите здоровье костей и зрение.

Слива

Этот фрукт очень полезен для работы кишечника из-за содержания клетчатки, а также обладает антиоксидантными свойствами и богат витамином С, который уменьшает неконтролируемое действие свободных радикалов, улучшая здоровье клеток.

Слива также способствует выведению солей тяжелых металлов, оказывает послабляющее действие. И именно в ее кожице содержатся полезные антоцианы, растительные пигменты.

Киви

Кожица киви содержит витамин С и вполне съедобна. Регулярное употребление киви в пищу утраивает количество растительной клетчатки, которую получает организм. Но содержится она именно в шкурке вечнозеленого фрукта. Кстати, киви — один из самых эффективных продуктов для тех, кто страдает от запоров, а еще в нем есть полезный для сердца калий — почти как в среднем банане.

Виноград

Кожица винограда содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов по сравнению с остальными фруктами. А еще в виноградной шкурке есть соединение ресвератрол — оно действует как природный антибиотик.

Тыква

Как и баклажан, тыква содержит почти все питательные вещества в кожуре, так как содержание воды в ней составляет 95%. Причем, многие полезные вещества сохраняются в овоще и после термической обработки.

Тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма.