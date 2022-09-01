Новый геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует гостиные Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина
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Новый геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует гостиные Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина

Новый геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует гостиные Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина


Hogwarts Legacy сейчас является самой ожидаемой игрой, если судить по запросам в поисковой системе Google. Разработчики после Gamescom начали активнее делиться информацией о проекте, планируя выпустить его в начале следующего года — 10 февраля. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Сегодня создатели Hogwarts Legacy опубликовали сразу 4 новых геймплейных видео по игре. В них демонстрируются гостиные 4 факультетов Хогвартса: Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина.

Гриффиндор


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Когтевран


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Пуффендуй


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Слизерин


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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