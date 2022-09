Новый геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует гостиные Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина

Вадим Карасев





Hogwarts Legacy сейчас является самой ожидаемой игрой, если судить по запросам в поисковой системе Google. Разработчики после Gamescom начали активнее делиться информацией о проекте, планируя выпустить его в начале следующего года — 10 февраля. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Сегодня создатели Hogwarts Legacy опубликовали сразу 4 новых геймплейных видео по игре. В них демонстрируются гостиные 4 факультетов Хогвартса: Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина.

Гриффиндор

Когтевран

Пуффендуй

Слизерин

