Новый геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует гостиные Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина
Сегодня, 22:00 Вадим Карасев
Hogwarts Legacy сейчас является самой ожидаемой игрой, если судить по запросам в поисковой системе Google. Разработчики после Gamescom начали активнее делиться информацией о проекте, планируя выпустить его в начале следующего года — 10 февраля. Игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.
Сегодня создатели Hogwarts Legacy опубликовали сразу 4 новых геймплейных видео по игре. В них демонстрируются гостиные 4 факультетов Хогвартса: Гриффиндора, Когтеврана, Пуффендуя и Слизерина.
Гриффиндор
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Когтевран
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Пуффендуй
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Слизерин
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По материалам: newxboxone