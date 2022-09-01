Оборудование, которое потребуется для чип-тюнинга

Вадим Карасев

Чип-тюнинг позволяет расширить технические возможности машины. В современных транспортных средствах используется электронная система контроля над двигателем и различными узлами. Благодаря этому менять настройки можно не разбирая автомобиль. Для модернизации авто потребуется CMD Flash Full Master, мотор-тестер и сканер.

Загрузчик CMD Flash Master Full

Загрузчик – самый главный элемент среди оборудования для перепрограммирования электронного блока управления авто. CMD Flash Master Full подключается к бортовому компьютеру с помощью специального кабеля. После этого можно:

считывать данные;

устанавливать новые программы;

удалять ненужные компоненты.

В работе с CMD Flash Master Full используется диагностический метод записи для любых электронных блоков управления. Информация записывается с помощью K-Line. Подробно о возможностях CMD Flash Master Full можно узнать здесь: https://ecutools.by/chip-tuning/cmd-flash-master-obd-boot/.

Сканер

При оптимизации используются также сканеры, которые бывают портативными и программными. Электронный блок управления фиксирует, в каком состоянии находятся мотор и его датчики. ЭБУ обрабатывает данные согласно программе, заложенной в него. Блок управления определяет и фиксирует различные сбои в системе.

Наличие сканера позволяет проверить:

состояние датчиков;

данные ЭБУ;

исполнительные механизмы;

коды неисправностей, записанные системой.

Следует отметить, что данные, полученные со сканера, не всегда правдивые. Именно поэтому не стоит опираться только на информацию, которая была получена с этого устройства. Чтобы получить максимально точные данные о состоянии транспортного средства, потребуется при диагностике также использовать мотор-тестер.

Мотор-тестер

Измерительное устройство собирает информацию о состоянии двигателя. При выполнении диагностики данные считываются с мотора. Мотор-тестер способен обнаружить неисправности, которые не нашел сканер.

Устройство может определить форму напряжения и токи датчиков. Мастер имеет возможность считать информацию о балансе цилиндров. Оборудование помогает измерить ток стартера и получить другие различные данные.

Стоит отметить, что перепрошивку рекомендуется выполнять только после диагностики. Лишь проверив состояние транспортного средства и устранив существующие неполадки, можно приступать к модернизации. В противном случае после расширения возможностей транспортного средства могут возникнуть проблемы в работе двигателя и различных узлов.



